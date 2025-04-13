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≡ Что теперь грозит за чужую ЭЦП: как будут выявлять нарушителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51531
Что теперь грозит за чужую ЭЦП: как будут выявлять нарушителей
Отправлено: 13.04.25 - 21:05
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В Казахстане ужесточено наказание за использование чужой электронной цифровой подписи (ЭЦП). Теперь штрафуют не только тех, кто передал свою ЭЦП, но и тех, кто ею воспользовался. Хотя нововведение действует почти месяц, у общества остается множество вопросов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7865
Что теперь грозит за чужую ЭЦП: как будут выявлять нарушителей
Отправлено: 13.04.25 - 21:05
#1
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Корче: создали ХЕРНЮ очередную и сами себя запутали, по аналогии со знаками на перекрестке Алтынсарина и Толстого.

Причём тут- ЛИЧНАЯ подпись и ЭЦП - какой дурак их сравнивает.

Если я ДОБРОВОЛЬНО передал опытному бухгалтеру для составления отчёта и сдачи декларации или допустим в АКК для сбора документов свою ЭЦП - это же вполне нормально и я знаю что он нормальный бухгалтер и воровать тут нечего.

Если же я написал заяву в полицию то это дело другое- вот только тогда вступает норма о НЕЗАКОННОМ использовании ЭЦП другим лицом.

Мне кажеться ТАК проще и доступно.

[Исправлено: ACROS, 13.04.2025 - 22:07]
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