Карачун: Да, я противник того чтобы он вообще принимал это решение пойти войной. Но если уже пошел то хотя бы действуй не как барышня, которой "и хочется и колется и мама не велит"
Путинисты не поймут почему весь мир над ними ржёт Вроде и села какие-то занимают Вроде и свои территории освободили а всеровно как-то не то всё Потомучто у россии плана нет Это четко видно После отхода из под Киева всем понятно что Россия воюет до последнего русского просто так лишь бы воевать Уйти из Украины это стыдоба и позор А взять киев сил нет Вот и приходится воевать ради поддержания процесса да и власти удобно Пока мужики воюют страну можно держать жёстко Американцы с тем же во Вьетнаме столкнулись Но итог был один Ушли с позором А зачем 70 тыс американских солдат и миллион вьетнамцев погибли? Да фиг понять Просто так Ради престижа Так и Россия сейчас пытается делать вид что не инвалидка и ещё может играть в теннис
abaika95: А зачем 70 тыс американских солдат и миллион вьетнамцев погибли? Да фиг понять
а корейскую войнк 1950-1953 года не освещают практически нигде / было и было )))
Сталин, однако, ссылаясь на недостаточную степень готовности северокорейской армии и возможность вмешательства в конфликт войск США и развязывания полномасштабной войны с применением ядерного оружия, предпочёл не удовлетворить эти просьбы Ким Ир Сена.
Вероятнее всего, Сталин считал, что ситуация в Корее может привести к новой мировой войне.
Несмотря на это, СССР продолжал оказывать Северной Корее большую военную помощь, и КНДР продолжала наращивать свою военную мощь, организуя армию по советской модели и под руководством советских военных советников. Наконец после немалых колебаний и поддавшись на настойчивые уверения Ким Ир Сена, Сталин дал согласие на проведение военной операции. Детали были согласованы во время визита Ким Ир Сена в Москву в марте — апреле 1950 года.
В предрассветные часы 25 июня северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом.
Численность сухопутной группировки, обученной советскими военными советниками, составляла 135 тысяч человек, в её составе было 150 танков Т-34, в военно-воздушных силах имелось 172 боевых самолёта.
Потери КНДР составили от 1,858 до 3,822 миллионов, включая потери среди мирного населения[4].
Потери КНР составили 390 тысяч человек.
СССР потерял 315 человек[1].
Республика Корея потеряла от 1,271 до 1,818 миллиона человек, включая потери среди мирного населения[4].
Потери США убитыми и ранеными исчисляются в 140 тысяч человек[1].
Потери сил ООН оцениваются в 16491 человек[3].
Общие потери Военно-воздушных сил сторон составили более 3 тысяч самолётов сил ООН и около 900 самолётов ВВС КНР, КНДР и СССР[4].
Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать