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≡ Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51530
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 09:51
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Великий пост для всех православных христиан завершится в это воскресенье, 13 апреля. В этот день верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. За ним начнется Страстная седмица, в последний день которой отмечают Пасху - день Воскресение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44183
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 19:14
#15
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Мы тоже сегодня освящались

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44183
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 19:17
#16
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Мою с Амиркой освятили, мокрые были и счастливые



[Исправлено: 111, 13.04.2025 - 20:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44183
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 19:18
#17
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И помолившись еще раз, поставили свечи за упокой

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 19:53
#18
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Цитата:
111:
Мы тоже сегодня освящались

----Ну куда же без вас ! 8-) :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 19:55
#19
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Цитата:
111:
Мою с Амиркой освятили,

----А тебя что , не освятили , истинно русский ? :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27338
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:20
#20
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Цитата:
ACROS: Церьков - это же ЧАСТНАЯ организация:- и наверно эта норма закона, тут не так обязательна
Так и все магазины частные, но за ценники дрюкают ))
Цитата:
ACROS: на спортивных грамотах пишут или на казахском или на русском; ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно
Да потому что это дуристика. Намного сложнее впихнуть на двух языках информацию, шрифт надо мельчить.
Цитата:
111:
Мы тоже сегодня освящались

На тебя хоть сбрызнули? Ты теперь православный славянин? :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:32
#21
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Цитата:
ACROS:
ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно,

----Вы знаете , у меня грамоты с 1967 по 1988 года ----и везде почему -то на двух языках ???Интересно !?! Если надо - могу скинуть , чтобы не быть голословным . :-x :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:33
#22
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Цитата:
maxsaf:
На тебя хоть сбрызнули?

----Не , он же фотографом подрабатывал
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:36
#23
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----Ну всё , модератор появился на форуме - счас начнет удалять !!!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7863
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:46
#24
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Цитата:
Гога:
везде почему -то на двух языках


Во времена Союза, когда ДОМИНИРОВАЛ русский язык??? Верю вам.

Интересно, девки пляшут.
Тогда к этому относились видать как то по другому.

Я в детстве активно занимался спортом - но, все грамоты были на русском.

Цитата:
maxsaf:
но за ценники дрюкают


Это ваш- БЗИК и вместе с тем и как ПОВОД так и ПРИЧИНА ( исключительно только и только для вас, естественно) для ЛЮБОГО оправдания вашего отьезда.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 20:48
#25
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Цитата:
ACROS:
ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно

---Я так понял , что это сейчас ? У меня все грамоты 1968 - 1988 на двух языках .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:50
#26
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Цитата:
ACROS:
но, все грамоты были на русском.

----Могу скинуть в личку
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7863
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 20:53
#27
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Цитата:
юля елиссева:
Любая вывеска должна быть гос языке



Знаете как звучала бы фраза на вольном казахском переводе (уместно это или нет, и если это кому то не понравиться, особенно верующим, то заранее приношу извинения): "..Христос воскресе" - "Христос кайта тiрiлдi"
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