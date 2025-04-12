Отправлено: - 20:20

ACROS: Церьков - это же ЧАСТНАЯ организация:- и наверно эта норма закона, тут не так обязательна

ACROS: на спортивных грамотах пишут или на казахском или на русском; ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно

111:

Мы тоже сегодня освящались

Цитата:Так и все магазины частные, но за ценники дрюкают ))Цитата:Да потому что это дуристика. Намного сложнее впихнуть на двух языках информацию, шрифт надо мельчить.Цитата:На тебя хоть сбрызнули? Ты теперь православный славянин?