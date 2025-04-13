Отправлено: - 20:23

Тему недавно подняла одна из наших читательниц - людей надо воспитывать, чтобы грамотно пользовались мусоропроводами. Тогда и в подъездах не будет вони, и территории дворов не будут загромождать контейнерные площадки... Однако акимат давит на ПКСК и ОСИ, заставляя мусоропроводы заваривать. Корреспондент «НГ» попробовал разобраться в ситуации.