НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мусоропровод - уходящая натура или наоборот? Пытаемся понять, есть ли будущее у этих средств эвакуации отходов из многоэтажек
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51530
Мусоропровод - уходящая натура или наоборот? Пытаемся понять, есть ли будущее у этих средств эвакуации отходов из многоэтажек
Отправлено: 13.04.25 - 20:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тему недавно подняла одна из наших читательниц - людей надо воспитывать, чтобы грамотно пользовались мусоропроводами. Тогда и в подъездах не будет вони, и территории дворов не будут загромождать контейнерные площадки... Однако акимат давит на ПКСК и ОСИ, заставляя мусоропроводы заваривать. Корреспондент «НГ» попробовал разобраться в ситуации.
Читать новость

Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Re: Мусоропровод - уходящая натура или наоборот? Пытаемся...
Отправлено: 13.04.25 - 20:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---***Тащить с 19-го этажа вниз мешок с мусором?*** - Пешком ? Лифта нет ? :-x :lol:
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11708
Re: Мусоропровод - уходящая натура или наоборот? Пытаемся...
Отправлено: 13.04.25 - 20:28
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----***В дальнейшем постараемся найти на них ответы со ссылками на строительные нормы.***

---Может следовало сначала посмотреть эти нормы ? :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS