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Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51530
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 09:51
Великий пост для всех православных христиан завершится в это воскресенье, 13 апреля. В этот день верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. За ним начнется Страстная седмица, в последний день которой отмечают Пасху - день Воскресение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа.
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Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 19:14
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 19:17
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 19:18
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 19:53
Цитата:
----Ну куда же без вас !
111:
Мы тоже сегодня освящались
Мы тоже сегодня освящались
----Ну куда же без вас !
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 19:55
Цитата:
----А тебя что , не освятили , истинно русский ?
111:
Мою с Амиркой освятили,
Мою с Амиркой освятили,
----А тебя что , не освятили , истинно русский ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27338
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:20
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На тебя хоть сбрызнули? Ты теперь православный славянин?
ACROS: Церьков - это же ЧАСТНАЯ организация:- и наверно эта норма закона, тут не так обязательнаТак и все магазины частные, но за ценники дрюкают ))
Цитата:
ACROS: на спортивных грамотах пишут или на казахском или на русском; ни разу не видел грамоты на двух языках одновременноДа потому что это дуристика. Намного сложнее впихнуть на двух языках информацию, шрифт надо мельчить.
Цитата:
111:
Мы тоже сегодня освящались
Мы тоже сегодня освящались
На тебя хоть сбрызнули? Ты теперь православный славянин?
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:32
Цитата:
----Вы знаете , у меня грамоты с 1967 по 1988 года ----и везде почему -то на двух языках ???Интересно !?! Если надо - могу скинуть , чтобы не быть голословным .
ACROS:
ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно,
ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно,
----Вы знаете , у меня грамоты с 1967 по 1988 года ----и везде почему -то на двух языках ???Интересно !?! Если надо - могу скинуть , чтобы не быть голословным .
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:33
Цитата:
----Не , он же фотографом подрабатывал
maxsaf:
На тебя хоть сбрызнули?
На тебя хоть сбрызнули?
----Не , он же фотографом подрабатывал
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:36
----Ну всё , модератор появился на форуме - счас начнет удалять !!!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7863
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:46
Цитата:
Во времена Союза, когда ДОМИНИРОВАЛ русский язык??? Верю вам.
Интересно, девки пляшут.
Тогда к этому относились видать как то по другому.
Я в детстве активно занимался спортом - но, все грамоты были на русском.
Цитата:
Это ваш- БЗИК и вместе с тем и как ПОВОД так и ПРИЧИНА ( исключительно только и только для вас, естественно) для ЛЮБОГО оправдания вашего отьезда.
Гога:
везде почему -то на двух языках
везде почему -то на двух языках
Во времена Союза, когда ДОМИНИРОВАЛ русский язык??? Верю вам.
Интересно, девки пляшут.
Тогда к этому относились видать как то по другому.
Я в детстве активно занимался спортом - но, все грамоты были на русском.
Цитата:
maxsaf:
но за ценники дрюкают
но за ценники дрюкают
Это ваш- БЗИК и вместе с тем и как ПОВОД так и ПРИЧИНА ( исключительно только и только для вас, естественно) для ЛЮБОГО оправдания вашего отьезда.
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 20:48
Цитата:
---Я так понял , что это сейчас ? У меня все грамоты 1968 - 1988 на двух языках .
ACROS:
ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно
ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно
---Я так понял , что это сейчас ? У меня все грамоты 1968 - 1988 на двух языках .
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 13.04.25 - 20:50
Цитата:
----Могу скинуть в личку
ACROS:
но, все грамоты были на русском.
но, все грамоты были на русском.
----Могу скинуть в личку
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7863
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 13.04.25 - 20:53
Цитата:
Знаете как звучала бы фраза на вольном казахском переводе (уместно это или нет, и если это кому то не понравиться, особенно верующим, то заранее приношу извинения): "..Христос воскресе" - "Христос кайта тiрiлдi"
юля елиссева:
Любая вывеска должна быть гос языке
Любая вывеска должна быть гос языке
Знаете как звучала бы фраза на вольном казахском переводе (уместно это или нет, и если это кому то не понравиться, особенно верующим, то заранее приношу извинения): "..Христос воскресе" - "Христос кайта тiрiлдi"
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