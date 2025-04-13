Отправлено: - 16:26

Весна обещает порадовать ею на дачах раньше обычного. Конечно, в овощных отделах в наши дни зелень можно купить круглый год. Правда, в основном тепличную. Но бывают и исключения: на днях на рынке увидела в продаже несколько пучков черемши. С нею можно много вкусного сделать.