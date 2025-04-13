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≡ Черемша, шпинат, крапива - все в дело. Усиленно готовимся на кухне к сезону самой ранней зелени
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51529
Черемша, шпинат, крапива - все в дело. Усиленно готовимся на кухне к сезону самой ранней зелени
Отправлено: 13.04.25 - 16:26
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Весна обещает порадовать ею на дачах раньше обычного. Конечно, в овощных отделах в наши дни зелень можно купить круглый год. Правда, в основном тепличную. Но бывают и исключения: на днях на рынке увидела в продаже несколько пучков черемши. С нею можно много вкусного сделать.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
287
Re: Черемша, шпинат, крапива - все в дело. Усиленно готовимся на...
Отправлено: 13.04.25 - 16:26
#1
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В нашем Костанае много джусая, который отлично заменяет редкую в наших краях черемшу
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