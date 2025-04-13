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≡ «Неужели вы все меня одну искали?!» - Руководитель отряда волонтеров о своей работе, радостях и трагедиях, людях и государстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51529
«Неужели вы все меня одну искали?!» - Руководитель отряда волонтеров о своей работе, радостях и трагедиях, людях и государстве
Отправлено: 13.04.25 - 16:19
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Жительница Костаная Ирина КАРПЕНКО является руководителем проекта «ПОИСК РЕГИОН 10» с 2017 года. Мы спросили ее о том, что влечет людей на путь добровольного служения, заставляя их тратить время и энергию.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7861
Re: «Неужели вы все меня одну искали?!» - Руководитель отряда...
Отправлено: 13.04.25 - 16:19
#1
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Цитата:///Государство практически безучастно, затраты несём сами.//

Правильно- так и должно быть: - а, иначе это было бы не призвание души и не хобби, а скучное и рутинное РЕМЕСЛО, например как архитектор ноющий в соседней ветке об потери чего то о чем и сам понятие не имеет.

Волонтер - это прежде всего упрямый ИРЛАНДЕЦ и он должен делать для ОБЩЕСТВА дела и притом на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе.
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