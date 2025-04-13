Re: «Неужели вы все меня одну искали?!» - Руководитель отряда...

Отправлено: - 16:19

Цитата:///Государство практически безучастно, затраты несём сами.//



Правильно- так и должно быть: - а, иначе это было бы не призвание души и не хобби, а скучное и рутинное РЕМЕСЛО, например как архитектор ноющий в соседней ветке об потери чего то о чем и сам понятие не имеет.



Волонтер - это прежде всего упрямый ИРЛАНДЕЦ и он должен делать для ОБЩЕСТВА дела и притом на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе.