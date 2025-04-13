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≡ За какие проступки детей могут наказать их родителей?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51529
За какие проступки детей могут наказать их родителей?
Отправлено: 13.04.25 - 15:46
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Родителей можно разделить на две категории. Одни постоянно переживают за детей, не давая им ступить и шага. Дети других предоставлены себе и доставляют папам и мамам немало хлопот. За какие проступки детей их родители могут понести наказание и как избежать таких ситуаций?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7861
За какие проступки детей могут наказать их родителей?
Отправлено: 13.04.25 - 15:46
#1
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Самый хороший способ: - ремень или шнур от утюга ( в детстве часто получал от матери, отец НИКОГДА не то что побить, даже не ругал меня) или же удар железной линейкой по кончику уха от учителя химии, кстати участника войны и участника Парада Победы.

И ничего с нами не случилось: - все живы здоровы, в тюряге НИКТО не сидели - из 32 выпускников нашего класса в тот же год поступии и только в институт сразу 19 человек, еще человек 8 в техникумы , две целенаправленоо пошли служить в СА и именно в ВДВ и оттуда в Рязанское училище- сейчас один полковник , второй генерал, правда оба в России.

[Исправлено: ACROS, 13.04.2025 - 16:47]
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