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Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51529
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 13.04.25 - 12:41
«Они прямо за ним построили высокое непоймичто», - процедила супруга. С одной стороны, казалось бы, ну какая разница - построили еще одно здание, в наше время экая-то невидаль?! Везде все строят, и мало кого это удивляет. Но в случае площади Первоцелинников это, конечно, не так.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7861
Re: Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое...
Отправлено: 13.04.25 - 12:41
О чём статья ??
Почему - МЫ ??
Давайте котлеты отдельно от мух.
Разве не архитекторы виноваты в сегодняшней ситуации?
Когда строили Халык Банк, Казахский театр и сейчас строят дома вокруг, скажем самой ЗНАКОВОЙ архитектурной композиции для области, разве не архитекторы давали и дают своё проффессиональное заключение ?
Поднимите архивы и КТО был архитектором в то время - вот у него и спрашивайте, хотя бы МОРАЛЬНО.
Есть такое понятие: - неотвратимость наказания.
Почему - МЫ ??
Давайте котлеты отдельно от мух.
Разве не архитекторы виноваты в сегодняшней ситуации?
Когда строили Халык Банк, Казахский театр и сейчас строят дома вокруг, скажем самой ЗНАКОВОЙ архитектурной композиции для области, разве не архитекторы давали и дают своё проффессиональное заключение ?
Поднимите архивы и КТО был архитектором в то время - вот у него и спрашивайте, хотя бы МОРАЛЬНО.
Есть такое понятие: - неотвратимость наказания.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2254
Re: Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое...
Отправлено: 13.04.25 - 13:04
В Казахстане ликвидирован институт Главного архитектора города.
Отсюда и "ноги растут" у проблемы.
За обликом городов никто не следит, никто за него не болеет душой, никто за него не отвечает.
Всё решают деньги и чиновники, которым на эту застывшую музыку наплевать.
...
Можно поехать в тот же Петербург (Прагу, Дезден, Париж...) и восхищаться его архитектурой.
А вот мысль, что и наши города можно строить такими же красивыми, в головах чиновников не то, что не появляется, но и не укладывается, когда им об этом кто-то говорит...
Не учили их пониманию прекрасного. Оно им просто не надо. Денег не приносит.
Отсюда и "ноги растут" у проблемы.
За обликом городов никто не следит, никто за него не болеет душой, никто за него не отвечает.
Всё решают деньги и чиновники, которым на эту застывшую музыку наплевать.
...
Можно поехать в тот же Петербург (Прагу, Дезден, Париж...) и восхищаться его архитектурой.
А вот мысль, что и наши города можно строить такими же красивыми, в головах чиновников не то, что не появляется, но и не укладывается, когда им об этом кто-то говорит...
Не учили их пониманию прекрасного. Оно им просто не надо. Денег не приносит.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7620
Re: Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое...
Отправлено: 13.04.25 - 13:45
Тема такая достаточно сложная! И однозначного решения тут нет! Хотя бы потому, что по существующим законам власти города не имеют права запрещать строительство, там был частный сектор, участок скорее всего выкуплен и запретить строить невозможно! Другое дело, если бы был какой нибудь закон ограничивающий застройку с определенными критериями, как например в Вашингтоне,где высота всех домов ограничена Капитолием! Опять таки вопрос, насколько это нужно всем, если дать полную волю эстетствующим гражданам, то может пострадать функциональная часть застройки города! А хорошее и дешёвое жилье для граждан всегда будет милее ,чем Дворцовая площадь и Александрийский столп! Поэтому вряд ли можно тут дать однозначный ответ!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7861
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 13.04.25 - 15:18
Цитата:
Ничего тут сложного нет: - когда искали место под областной филиал АО" Народный Банк", приехал Марченко, на тот момент Председатель Правления этого кулибаевского банка и ткнул Кулагину -: "..вот тут будет город...", архитектор города, вроде был парень с татарской фамилии, быстро изобразил : "..изысканную архитектурную особенность и неповторимость данного обьекта в дизайне этой композиции...".
Точно так же НАШЛИ место и жаксыбековскому банку "Цесна", на тот момент всесильному акиму Астаны и Руководителю АП, и не где нибудь хорошее место, а прямо под окнами кабинета Шукеева.
В эту тему вписывается и ЖРАЛЬНЯ под названием "Макдональдс" , да и много чего в городе и области, только с более мелкими фамилиями.
Если нету ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ, прежде всего у архитектурных специалистов, так и нечего НЫТЬ про потерянные волосы и писать всякую ЧЕПУХУ: - против ЛОМА нет приёма, есть только ДРУГОЙ лом или как поёт ВЕЛИКИЙ русский бард-песенник с еврейскими корнями Андрюха Макаревич: "..про изменчивый мир..."
[Исправлено: ACROS, 13.04.2025 - 17:07]
saba:
достаточно сложная
достаточно сложная
Ничего тут сложного нет: - когда искали место под областной филиал АО" Народный Банк", приехал Марченко, на тот момент Председатель Правления этого кулибаевского банка и ткнул Кулагину -: "..вот тут будет город...", архитектор города, вроде был парень с татарской фамилии, быстро изобразил : "..изысканную архитектурную особенность и неповторимость данного обьекта в дизайне этой композиции...".
Точно так же НАШЛИ место и жаксыбековскому банку "Цесна", на тот момент всесильному акиму Астаны и Руководителю АП, и не где нибудь хорошее место, а прямо под окнами кабинета Шукеева.
В эту тему вписывается и ЖРАЛЬНЯ под названием "Макдональдс" , да и много чего в городе и области, только с более мелкими фамилиями.
Если нету ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ, прежде всего у архитектурных специалистов, так и нечего НЫТЬ про потерянные волосы и писать всякую ЧЕПУХУ: - против ЛОМА нет приёма, есть только ДРУГОЙ лом или как поёт ВЕЛИКИЙ русский бард-песенник с еврейскими корнями Андрюха Макаревич: "..про изменчивый мир..."
[Исправлено: ACROS, 13.04.2025 - 17:07]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4186
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 13.04.25 - 16:29
Цитата:
В принципе, всё с точностью до наоборот. Во всяком случае должно быть. Нужно как правило получить разрешения и всякие согласования.
saba:
Хотя бы потому, что по существующим законам власти города не имеют права запрещать строительство, там был частный сектор, участок скорее всего выкуплен и запретить строить невозможно!
Хотя бы потому, что по существующим законам власти города не имеют права запрещать строительство, там был частный сектор, участок скорее всего выкуплен и запретить строить невозможно!
В принципе, всё с точностью до наоборот. Во всяком случае должно быть. Нужно как правило получить разрешения и всякие согласования.
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