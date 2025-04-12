Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 09:51
Великий пост для всех православных христиан завершится в это воскресенье, 13 апреля. В этот день верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. За ним начнется Страстная седмица, в последний день которой отмечают Пасху - день Воскресение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа. Читать новость
на фото нарушение закона о размещении вывесок и наружней рекламы. Любая вывеска должна быть гос языке и при желании дублироваться на другие языки. Надпись на госязыке должна занимать не менее половины площади вывески и располагаться либо сверху либо справа.
юля елиссева: на фото нарушение закона о размещении вывесок и наружней рекламы. Любая вывеска должна быть гос языке и при желании дублироваться на другие языки. Надпись на госязыке должна занимать не менее половины площади вывески и располагаться либо сверху либо справа.
Блин, так неудобно. Ну ладно я, злостный нарушитель, ценники не перевёл дофигиллион лет назад, а оказывается воз и ныне там. Абайка, чё за дела?
Уважаемая телепередача, Во субботу, чуть не плача, Я заметил этот бред: Цитата:
Великий пост для всех православных христиан завершится в это воскресенье, 13 апреля. В этот день верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.
Великий пост продлится ещё 6 (шесть) дней после Вербного Воскресенья (это всегда!!!) и закончится в ночь с субботы 19 апреля на воскресенье 20 апреля. Ваш непрофессионализЬм зашкаливает уже. Вы хоть в тему слегка углубтесь P.S. Я в церковь не хожу и посты не соблюдаю. Я - за справедливость РПЦ
Сыкымы: Великий пост продлится ещё 6 (шесть) дней после Вербного Воскресенья (это всегда!!!) и закончится в ночь с субботы 19 апреля на воскресенье 20 апреля. Ваш непрофессионализЬм зашкаливает уже. Вы хоть в тему слегка углубтесь
Информация предоставлена пресс-службой Костанайской и Рудненской епархии. Ранее, когда пост начинался, они также сообщали: Цитата:
Седьмая неделя не входит в Великий пост, но на ней также запрещено вкушать скоромные продукты. Эта неделя носит название Страстной
Сходила сегодня в церковь,достояла до конца службы,люди с вербами потянулись к кресту ( священник его держит и брызгает на вербы ). От меня крест был убран ( дожилась ). Священник громко сказал: Когда придёте НЕ в брюках, тогда и к кресту приложитесь. Летом хожу в церковь в юбке, зимой холодно, сверху плащ или куртка удлинённая, но как-то примечает мои брюки этот батюшка.Как-то неудобно ему сказать, что в колготках холодно. В России в церквях как-то не ругают за брюки. Я в растерянности.
Сверху -правильно, а вот справа - нет. Слева должен быть текст на гос.языке. Церьков - это же ЧАСТНАЯ организация:- и наверно эта норма закона, тут не так обязательна, хотя вот например: - на спортивных грамотах пишут или на казахском или на русском; ни разу не видел грамоты на двух языках одновременно, хотя если соревнования проводит отдел спорта при акиматах - это же гос.учреждение ??
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