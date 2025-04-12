Отправлено: - 09:52

таноми52:

гугл в помощь!

Цитата:Как то не очень хочется полагаться на чужое мнение! Как то мне нравится, когда я сам понимаю суть вещей, как например ложка или стул, мне не надо объяснять что это такое! Хотя учиться всё равно, конечно надо, но есть какое-то внутреннее сопротивление! Я например не до конца понимаю,что такое тренд, мне проще сказать тенденция, хотя и то и то иностранные слова.