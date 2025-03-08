НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 597 из 597«1...595596597
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.03.25 - 20:12
#8941
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днём 8-го марта, подруги, старшие и младшие сёстры!
Достойно несём свою долю: хранительница очага, опора семьи,жена, мать и любимая женщина!


Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.25 - 18:01
#8942
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не будем забрасывать Деревеньку


Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.25 - 18:10
#8943
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,

[Исправлено: таноми52, 25.03.2025 - 18:13]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.03.25 - 18:12
#8944
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ZAZ – Qué vendrá

Что будет потом?

Какая разница, куда я иду,
Пока мне не страшно
Держать за руку другого,
Пока люблю время, которое уходит

Что потом? Что потом?
Как далеко зайду, не знаю.
Не думая о том, Не думая о том,
Что будет завтра...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.25 - 20:47
#8945
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[это был мой один из первых ников. Роб зомби. Конечно сорян любители рамштанов я в те года плыл от Монспел, от другого много чего. Вот например роб зомби. Он же вайт зомби.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.03.25 - 20:51
#8946
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто помнит блок техникс плюс усилитель ну там в принцепи любой. (Марик) колонки русские ваще огонь. Соседи уходили. Через дорогу)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.25 - 19:17
#8947
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вах,Башкиры молодцы! Порвали все мировые чарты. В четвёрку попали.
Круто, понравилось.


Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.04.25 - 19:48
#8948
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревенька, есть в постсоветских странах такой праздник - День космонавтики.


Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.25 - 09:21
#8949
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по количеству просмотров, Деревенька не забыта почитателями НГ!
Профайл
Страница 597 из 597«1...595596597
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS