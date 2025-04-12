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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 361 из 361«1...359360361
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:30
#5401
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Цитата:
Карачун:
Карачун одобряет сам факт наличия плана. Четкого, структурированного, самое главное логичного относительно целей и эффективного.

Для протокола: это вы сейчас восторгаетесь планом Гитлера по отношению к СССР?

[Исправлено: maxsaf, 12.04.2025 - 22:30]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:42
#5402
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Цитата:
maxsaf:
Утверждается, что данное требование было выдвинуто на переговорах США и Украины 11 апреля

Ну правильно пососал сам, дай пососать другому! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:47
#5403
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Цитата:
maxsaf:
The Sun. «Он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии», — отметил Болтон.

Ну а почему бы и нет? Горбачёв сколько по сути людей уложил? Советские солдаты в Прибалтике, Абхазский конфликт, в конце концов Югославия... И ничего Нобеля получил - "за мир" вроде. Чудны дела господне иногда, случаются.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:56
#5404
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И таки да, Югославия и многое другое происходило при алкаше Ельцине. Просто всё это последствия безвольной и ущербной политики одного "лидера".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4253
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 23:31
#5405
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Цитата:
saba:
Да Вас тоже с праздником!


Кажется, Вы почти единственный на форуме, кому свойственна эмпатия
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 06:24
#5406
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Цитата:
таноми52:

Спасибо, жаль я не очень понимаю, что означает слово "эмпатия", но кажется, что то хорошее!
Небольшой прикол! Просто прочитал в комментариях, по поводу исполнения песни "Лесной олень" артистом Семчевым!
Один комментатор написал:" Он просто выликолепен"!
Другой его поправляет:" Слово пишится, через Е"! Занавес!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 06:27
#5407
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Я никогда никого не поправляю , считаю главное смысл передать, ну и не считаю себя вправе, не такой уж я и грамотей! Вдруг я тоже поправляя другого попаду впросак!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 06:29
#5408
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Наврал, несколько раз журналистов НГ поправлял, но тут мне просто хотелось, чтобы НГ выглядело красиво!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4253
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 09:15
#5409
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Цитата:
saba:
но тут мне просто хотелось, чтобы НГ выглядело



:lol: Абайки на Вас нет!
Как он надо мной издевался, когда я нечаянно написала что-то вроде "СССР выгляделА..."

Кстати, эмпатия - это способность почувствовать и понять эмоции других людей...
гугл в помощь! :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 09:52
#5410
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Цитата:
таноми52:
гугл в помощь!

Как то не очень хочется полагаться на чужое мнение! Как то мне нравится, когда я сам понимаю суть вещей, как например ложка или стул, мне не надо объяснять что это такое! Хотя учиться всё равно, конечно надо, но есть какое-то внутреннее сопротивление! Я например не до конца понимаю,что такое тренд, мне проще сказать тенденция, хотя и то и то иностранные слова.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7619
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 09:56
#5411
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Цитата:
таноми52:
Абайки на Вас нет!

Читал в интернете мнение известного российского филолога про грамотное использование русских слов. Она говорит, вы уже не в школе и двойку вам никто не поставит, главное чтобы люди вас поняли! Я так примерно к чужой грамотности и отношусь, хотя самому некомфортно, если я напишу с ошибками
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