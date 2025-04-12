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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:30
Цитата:
Для протокола: это вы сейчас восторгаетесь планом Гитлера по отношению к СССР?
[Исправлено: maxsaf, 12.04.2025 - 22:30]
Карачун:
Карачун одобряет сам факт наличия плана. Четкого, структурированного, самое главное логичного относительно целей и эффективного.
Карачун одобряет сам факт наличия плана. Четкого, структурированного, самое главное логичного относительно целей и эффективного.
Для протокола: это вы сейчас восторгаетесь планом Гитлера по отношению к СССР?
[Исправлено: maxsaf, 12.04.2025 - 22:30]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:42
Цитата:
Ну правильно пососал сам, дай пососать другому!
maxsaf:
Утверждается, что данное требование было выдвинуто на переговорах США и Украины 11 апреля
Утверждается, что данное требование было выдвинуто на переговорах США и Украины 11 апреля
Ну правильно пососал сам, дай пососать другому!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:47
Цитата:
Ну а почему бы и нет? Горбачёв сколько по сути людей уложил? Советские солдаты в Прибалтике, Абхазский конфликт, в конце концов Югославия... И ничего Нобеля получил - "за мир" вроде. Чудны дела господне иногда, случаются.
maxsaf:
The Sun. «Он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии», — отметил Болтон.
The Sun. «Он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии», — отметил Болтон.
Ну а почему бы и нет? Горбачёв сколько по сути людей уложил? Советские солдаты в Прибалтике, Абхазский конфликт, в конце концов Югославия... И ничего Нобеля получил - "за мир" вроде. Чудны дела господне иногда, случаются.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:56
И таки да, Югославия и многое другое происходило при алкаше Ельцине. Просто всё это последствия безвольной и ущербной политики одного "лидера".
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 23:31
Цитата:
Кажется, Вы почти единственный на форуме, кому свойственна эмпатия
saba:
Да Вас тоже с праздником!
Да Вас тоже с праздником!
Кажется, Вы почти единственный на форуме, кому свойственна эмпатия
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 06:24
Цитата:
Спасибо, жаль я не очень понимаю, что означает слово "эмпатия", но кажется, что то хорошее!
Небольшой прикол! Просто прочитал в комментариях, по поводу исполнения песни "Лесной олень" артистом Семчевым!
Один комментатор написал:" Он просто выликолепен"!
Другой его поправляет:" Слово пишится, через Е"! Занавес!
таноми52:
Спасибо, жаль я не очень понимаю, что означает слово "эмпатия", но кажется, что то хорошее!
Небольшой прикол! Просто прочитал в комментариях, по поводу исполнения песни "Лесной олень" артистом Семчевым!
Один комментатор написал:" Он просто выликолепен"!
Другой его поправляет:" Слово пишится, через Е"! Занавес!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 06:27
Я никогда никого не поправляю , считаю главное смысл передать, ну и не считаю себя вправе, не такой уж я и грамотей! Вдруг я тоже поправляя другого попаду впросак!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 06:29
Наврал, несколько раз журналистов НГ поправлял, но тут мне просто хотелось, чтобы НГ выглядело красиво!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 09:15
Цитата:
Абайки на Вас нет!
Как он надо мной издевался, когда я нечаянно написала что-то вроде "СССР выгляделА..."
Кстати, эмпатия - это способность почувствовать и понять эмоции других людей...
гугл в помощь!
saba:
но тут мне просто хотелось, чтобы НГ выглядело
но тут мне просто хотелось, чтобы НГ выглядело
Абайки на Вас нет!
Как он надо мной издевался, когда я нечаянно написала что-то вроде "СССР выгляделА..."
Кстати, эмпатия - это способность почувствовать и понять эмоции других людей...
гугл в помощь!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 09:52
Цитата:
Как то не очень хочется полагаться на чужое мнение! Как то мне нравится, когда я сам понимаю суть вещей, как например ложка или стул, мне не надо объяснять что это такое! Хотя учиться всё равно, конечно надо, но есть какое-то внутреннее сопротивление! Я например не до конца понимаю,что такое тренд, мне проще сказать тенденция, хотя и то и то иностранные слова.
таноми52:
гугл в помощь!
гугл в помощь!
Как то не очень хочется полагаться на чужое мнение! Как то мне нравится, когда я сам понимаю суть вещей, как например ложка или стул, мне не надо объяснять что это такое! Хотя учиться всё равно, конечно надо, но есть какое-то внутреннее сопротивление! Я например не до конца понимаю,что такое тренд, мне проще сказать тенденция, хотя и то и то иностранные слова.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 09:56
Цитата:
Читал в интернете мнение известного российского филолога про грамотное использование русских слов. Она говорит, вы уже не в школе и двойку вам никто не поставит, главное чтобы люди вас поняли! Я так примерно к чужой грамотности и отношусь, хотя самому некомфортно, если я напишу с ошибками
таноми52:
Абайки на Вас нет!
Абайки на Вас нет!
Читал в интернете мнение известного российского филолога про грамотное использование русских слов. Она говорит, вы уже не в школе и двойку вам никто не поставит, главное чтобы люди вас поняли! Я так примерно к чужой грамотности и отношусь, хотя самому некомфортно, если я напишу с ошибками
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