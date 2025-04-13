НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Не террорист, а экстремист" - К 5 годам ограничения свободы приговорили автора сатирического паблика Qaznews24
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51525
"Не террорист, а экстремист" - К 5 годам ограничения свободы приговорили автора сатирического паблика Qaznews24
Отправлено: 13.04.25 - 07:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор вынес 11 апреля суд Наурызбайского района. В один день в суде провели допрос свидетелей, прения и огласили приговор. Суд запретил ТемирлануЕнсебеку публичную деятельность, включая работу журналистом, а также участие в митингах, интервью.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7517
Re: "Не террорист, а экстремист" - К 5 годам...
Отправлено: 13.04.25 - 07:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то правохранители не обращают внимания на комментатории в тиктоке,там просто кишит русофобией от шовинистов. Как-то я стал призывать уважаемых граждан земляков,быть сдержанее,так хотели приехать и порешать сомной. А для религиозных фанатиков, просто идилия,ибо никто им не указ,они на своей волне несут такую ахинею
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS