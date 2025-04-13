Re: "Не террорист, а экстремист" - К 5 годам...

Отправлено: - 07:54

Что-то правохранители не обращают внимания на комментатории в тиктоке,там просто кишит русофобией от шовинистов. Как-то я стал призывать уважаемых граждан земляков,быть сдержанее,так хотели приехать и порешать сомной. А для религиозных фанатиков, просто идилия,ибо никто им не указ,они на своей волне несут такую ахинею