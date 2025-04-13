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"Не террорист, а экстремист" - К 5 годам ограничения свободы приговорили автора сатирического паблика Qaznews24
"Не террорист, а экстремист" - К 5 годам ограничения свободы приговорили автора сатирического паблика Qaznews24
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