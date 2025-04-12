Re: "В качестве эксперимента" - Установку дорожных...

Отправлено: - 07:44

не будут ХЕРНЁЙ заниматься, а элементарно установят светофор

Я тоже об этом хотел сказать, меня опередили. Я даже знаю откуда взять эти приборы,на выезде из Рудного их там на пяти перекрестках поставили,ладно выезд из дач,но только вот два выезда из кладбища ну никак не обоснованно,