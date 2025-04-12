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≡ "В качестве эксперимента" - Установку дорожных знаков и запрет левых поворотов в центре Костаная прокомментировала полиция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51525
"В качестве эксперимента" - Установку дорожных знаков и запрет левых поворотов в центре Костаная прокомментировала полиция
Отправлено: 12.04.25 - 18:40
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На перекрёстке улиц Толстого и Алтынсарина установили новые дорожные знаки. Заместитель начальника Департаента полиции Костанайской области Алексей МИЛЮК сообщил, что полиция "хочет повысить пропускную способность центральных улиц и снизить количество пробок в городе".
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
967
Re: "В качестве эксперимента" - Установку дорожных...
Отправлено: 12.04.25 - 18:40
#1
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"... повысить пропускную способность центральных улиц" - предлагаю обратить внимание на парковки. Автомобили ставят и они закрывают одну полосу, и получается остается только левая полоса + 0,5 правой и едут все в один ряд.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1210
"В качестве эксперимента" - Установку дорожных знаков и запрет левых поворотов в центре Костаная прокомментировала полиция
Отправлено: 12.04.25 - 20:22
#2
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Цитата:
arman_kst:
предлагаю обратить внимание на парковки.

Всеми руками "ЗА"
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1424
Re: "В качестве эксперимента" - Установку дорожных...
Отправлено: 12.04.25 - 21:43
#3
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Да просто, сделайте ровными дороги и пробки рассосутся. Вы посмотрите, как ездят люди, объезжают ямы везде!!! И на встречку приходится заезжать. Нет ни одного километра ровной дороги. Брусчатку эту втыкают, ещё хуже становится. Мрак, разруха, хуже чем в 90-х.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7855
"В качестве эксперимента" - Установку дорожных знаков и запрет левых поворотов в центре Костаная прокомментировала полиция
Отправлено: 13.04.25 - 07:32
#4
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Цитата///в порядке эксперимента///

Может не будут ХЕРНЁЙ заниматься, а элементарно установят светофор и на сторону ул. Толстого, как и со стороны пр. Абая ?

Знаки - это ШТРАФЫ и ПОПОЛНЕНИЕ бюджета, то есть выполнение доведённого полиции плана по сбору денег в бюджет.

[Исправлено: ACROS, 13.04.2025 - 08:33]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7517
Re: "В качестве эксперимента" - Установку дорожных...
Отправлено: 13.04.25 - 07:44
#5
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не будут ХЕРНЁЙ заниматься, а элементарно установят светофор
Я тоже об этом хотел сказать, меня опередили. Я даже знаю откуда взять эти приборы,на выезде из Рудного их там на пяти перекрестках поставили,ладно выезд из дач,но только вот два выезда из кладбища ну никак не обоснованно,
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