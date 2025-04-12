Re: Николай ВОРОНИН: Начинаем слышать?
Отправлено: 12.04.25 - 14:33
Автор привык поучать Правительство, но дельных предложений как устранить эти недочеты, ошибки не предлагает! Пора бы сменить риторику, ведь сейчас все грамотные и понимают ситуацию в стране и её не надо разжевывать! Самое главное сейчас знать и реально через депутатов Рау, Смышляевой, Абиль и других письменно донести как разрешить существующие проблемы, не издавая, а потом не изменять или дополнять Законы, которые уже подписаны Президентом! Что касаемо прокуратуры, то она будет защищать население только тогда, если к ним обратятся 1 или 2 депутата маслихата, Мажилиса, Сената всех уровней или население, в количестве не менее 50000 человек, на незаконные действия или бездействия акимов, депутатов,всех уровней, маслихатов всех уровней, на незаконные действия бизнеса! Если физическое лицо обратиться к ним, то прокуратура разбираться не будет, она отправит его обращение ему назад в руки с советом: идите св суд с иском! Недавно, находясь в Шымкенте, Глава гос-ва дал понять всем, что будет тяжело всем, но мы переживали и не такие трудности, поэтому все переживем, поэтому дал сигнал к действию: работайте, не ругайтесь с соседями, критикуйте только в пределах законов, выявляйте тех, уклоняется от уплаты налога, нарушает законы, совершает коррупцию и планирует ужесточать ответственность для тех, кто не соблюдает Порядок, нарушая Законы!