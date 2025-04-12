Отправлено: - 09:55

Казахстане годовая инфляция по итогам марта 2025 года достигла 10%. По сравнению с мартом 2024 года, тарифы на холодную воду выросли на 88,4%, канализацию - на 23,7%, отопление - на 19%. Выросли цены на горячую воду, электроэнергию, газ. Дорожает и продовольствие: картофель плюс 66,4% за год, лук - 32,2%, капуста - 27,3%, свекла - 21,1%, чеснок - 17,8%, подсолнечное масло - 16,8%, помидоры - 14,9% Явный беспредел. А где власть?

Цитата:Если все вышеперечисленное подорожало минимум на 14% и больше, то как может быть инфляция 10% или туда в общую кучу добавили Майбахи, которые подорожали на 1%, сгладив общую инфляцию до десяти процентов? Народу на Майбахи плевать. Поэтому нужно ввести понятие "народная инфляция", которая будет рассчитываться на основании повышения цен на значимые для простого народа товары, а не на яхты с суперкарами. Скорее всего "народная инфляция" будет повыше классической инфляции.