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≡ “Поручаю прекратить практику ежегодного кронирования” - аким области обратился к акимату Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51525
“Поручаю прекратить практику ежегодного кронирования” - аким области обратился к акимату Костаная
Отправлено: 11.04.25 - 16:50
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Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал слайды с изображением деревьев, которые в Костанае жестким кронированием были доведены до состояния пней. И сказал: "Вопрос ухода за зелеными насаждениями требует серьезного переосмысления".
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1210
Re: “Поручаю прекратить практику ежегодного кронирования” - аким...
Отправлено: 11.04.25 - 16:50
#1
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Красавчик!! Наконец-то!! Уважаю! Еще осталось наказать тех, кто это допустил такую красоту.
Профайл
1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
731
Re: “Поручаю прекратить практику ежегодного кронирования” - аким...
Отправлено: 13.04.25 - 00:56
#2
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Где взять специалистов знающих не по наслышке:
как провести "Лесопатологическое обследование" и имеющих профильное образование?.. ;-) ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7855
“Поручаю прекратить практику ежегодного кронирования” - аким области обратился к акимату Костаная
Отправлено: 13.04.25 - 07:15
#3
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Цитата:
1234:
Где взять специалистов зн


Как где ? В "Болашаке".
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