Re: "В качестве эксперимента" - Установку дорожных...

Отправлено: - 21:43

Да просто, сделайте ровными дороги и пробки рассосутся. Вы посмотрите, как ездят люди, объезжают ямы везде!!! И на встречку приходится заезжать. Нет ни одного километра ровной дороги. Брусчатку эту втыкают, ещё хуже становится. Мрак, разруха, хуже чем в 90-х.