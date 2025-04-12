Я что то не помню, чтобы я кому то советы давал! У меня нет склонности заниматься бессмысленными вещами! Как то уж совсем глуповато с Вашей стороны выглядят подобные упрёки! Я могу возмущаться агрессией, высказывать свою точку зрения на эту войну, но давать советы, которые всё равно никто не услышит, таким я не занимаюсь!
Карачун одобряет сам факт наличия плана. Четкого, структурированного, самое главное логичного относительно целей и эффективного. Ему могут не нравиться цели этого плана, быть неприятны применяемые методы сами по себе. Но факт наличия плана с описанными характеристиками как минимум означает что человек четко знает чего хочет и второе, что он хотя бы крепко подумал перед тем как приступать к действиям. А не вот это вот "не знал чего хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном". И если кто-то пошел воевать так пусть идет и воюет а не перемалывает людей с обеих сторон на потеху и к выгоде всего остального мира. Не строит из себя мать Терезу, и колокольчики себе на лодыжки не вешает. Да, я противник того чтобы он вообще принимал это решение пойти войной. Но если уже пошел то хотя бы действуй не как барышня, которой "и хочется и колется и мама не велит"
Прилетел на Землю обратно Нил Армстронг. Вернулся в родной город. И пошел в любимый магазинчик у дома за пивом. Пришел, а магазина нет. Решил Нил у прохожего спросить: — Любезный, а где магазинчик? — Так его уже 2 недели как нет, ты что с луны свалился?!
таноми52: Народ! Сегодня День космонавтики! К которому Казахстан имеет непосредственное отношение
Печально, что практически нигде в мире этот день не отмечают. Сегодня день подводных лодок, день домашних питомцев, день китайских фондю, и даже день донора органов и тканей. Но про Гагарина гугл выдал лишь при более конкретном запросе с намеком на космос.
США потребовали от Киева передать Вашингтону контроль над газопроводом «Газпрома», который идет в Европу по территории Украины. Об этом источник рассказал агентству Reuters.
Утверждается, что данное требование было выдвинуто на переговорах США и Украины 11 апреля. Данное положение стало неожиданной деталью, которую представители Киева обнаружили в американском проекте договора. Источник назвал это «пасхалкой».
Президент США Дональд Трамп хочет завершить украинский конфликт ради Нобелевской премии мира. Об этом заявил экс-советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон в комментарии британскому изданию The Sun. «Он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии», — отметил Болтон.
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