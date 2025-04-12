Отправлено: - 14:07

YESNO:

для того чтобы понять чего хотел Гитлер нужно как минимум ознакомится с тем что писал и говорил Гитлер . но вы конечно этим не занимались

Цитата:Для того чтобы понять, к кому именно вы обращаетесь, нужно процитировать участника дискуссии, но вы конечно не потрудились это сделать, типа "вам смертным и так сойдёт, читайте меня всё".