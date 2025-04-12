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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2253
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 11:06
#5386
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Цитата:
maxsaf:
британские и французские войска могли бы взять

Россия ясно и понятно говорит, что не потерпит на территории Украины никакие иностранные войска.
Потому всерьёз обсуждать влажные мечтания келлогов и прочих "спецпосланников" - пустая трата времени.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2253
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 11:09
#5387
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Цитата:
Карачун:
Это что за уничтожение такое:

К сожалению, в Казахстане нет статьи в УК за реабилитацию нацизма и фашизма...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7614
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 11:27
#5388
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Цитата:
maxsaf:
Вот спасибо вам Саба, за

Я что то не помню, чтобы я кому то советы давал! У меня нет склонности заниматься бессмысленными вещами! Как то уж совсем глуповато с Вашей стороны выглядят подобные упрёки!
Я могу возмущаться агрессией, высказывать свою точку зрения на эту войну, но давать советы, которые всё равно никто не услышит, таким я не занимаюсь!
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 12:02
#5389
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операция "полёт орла " и "огненная земля "
найдите в инете про это .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4250
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 12:30
#5390
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Народ!
Сегодня День космонавтики!
К которому Казахстан имеет непосредственное отношение
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4250
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 12:33
#5391
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Вспомним Любимца планеты Земля!

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 13:17
#5392
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Цитата:
maxsaf:
Карачун одобряет.

Карачун одобряет сам факт наличия плана. Четкого, структурированного, самое главное логичного относительно целей и эффективного. Ему могут не нравиться цели этого плана, быть неприятны применяемые методы сами по себе. Но факт наличия плана с описанными характеристиками как минимум означает что человек четко знает чего хочет и второе, что он хотя бы крепко подумал перед тем как приступать к действиям.
А не вот это вот "не знал чего хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном".
И если кто-то пошел воевать так пусть идет и воюет а не перемалывает людей с обеих сторон на потеху и к выгоде всего остального мира.
Не строит из себя мать Терезу, и колокольчики себе на лодыжки не вешает.
Да, я противник того чтобы он вообще принимал это решение пойти войной. Но если уже пошел то хотя бы действуй не как барышня, которой "и хочется и колется и мама не велит"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 14:07
#5393
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Цитата:
YESNO:
для того чтобы понять чего хотел Гитлер нужно как минимум ознакомится с тем что писал и говорил Гитлер . но вы конечно этим не занимались

Для того чтобы понять, к кому именно вы обращаетесь, нужно процитировать участника дискуссии, но вы конечно не потрудились это сделать, типа "вам смертным и так сойдёт, читайте меня всё". :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7614
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 16:29
#5394
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Цитата:
таноми52:

Да Вас тоже с праздником! Для моей старшей сестры Гагарин был настоящим кумиром! С детства везде были его фото вокруг!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 18:25
#5395
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Прилетел на Землю обратно Нил Армстронг. Вернулся в родной город. И пошел в любимый магазинчик у дома за пивом. Пришел, а магазина нет. Решил Нил у прохожего спросить: — Любезный, а где магазинчик? — Так его уже 2 недели как нет, ты что с луны свалился?! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 18:28
#5396
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:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:00
#5397
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Цитата:
таноми52:
Народ! Сегодня День космонавтики! К которому Казахстан имеет непосредственное отношение

Печально, что практически нигде в мире этот день не отмечают. Сегодня день подводных лодок, день домашних питомцев, день китайских фондю, и даже день донора органов и тканей. Но про Гагарина гугл выдал лишь при более конкретном запросе с намеком на космос.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:21
#5398
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Цитата:
Карачун: Это просто напасть какая-то. Бедной несчастной старушке с клантегом [VerbaTEAM] ни видеокарту ни купить, ни палку мохнатую водичкой спрыснуть

Причем эта же самая старушка сидит на русскоязычных форумах, и жалуется, как проклятая советская власть все 70 лет ее заставляла русский язык учить. А теперь резко разучилась читать по-русски. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:25
#5399
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Саба, а может надо было отпустить Крым?

Цитата:
США потребовали от Киева передать Вашингтону контроль над газопроводом «Газпрома», который идет в Европу по территории Украины. Об этом источник рассказал агентству Reuters.

Утверждается, что данное требование было выдвинуто на переговорах США и Украины 11 апреля. Данное положение стало неожиданной деталью, которую представители Киева обнаружили в американском проекте договора. Источник назвал это «пасхалкой».


тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27337
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 21:27
#5400
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Президент США Дональд Трамп хочет завершить украинский конфликт ради Нобелевской премии мира. Об этом заявил экс-советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон в комментарии британскому изданию The Sun. «Он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии», — отметил Болтон.

тыц
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