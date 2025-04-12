Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51524
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 09:51
Великий пост для всех православных христиан завершится в это воскресенье, 13 апреля. В этот день верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. За ним начнется Страстная седмица, в последний день которой отмечают Пасху - день Воскресение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3723
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 12.04.25 - 09:51
на фото нарушение закона о размещении вывесок и наружней рекламы. Любая вывеска должна быть гос языке и при желании дублироваться на другие языки. Надпись на госязыке должна занимать не менее половины площади вывески и располагаться либо сверху либо справа.
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 10:00
Цитата:
Блин, так неудобно. Ну ладно я, злостный нарушитель, ценники не перевёл дофигиллион лет назад, а оказывается воз и ныне там. Абайка, чё за дела?
юля елиссева:
на фото нарушение закона о размещении вывесок и наружней рекламы. Любая вывеска должна быть гос языке и при желании дублироваться на другие языки. Надпись на госязыке должна занимать не менее половины площади вывески и располагаться либо сверху либо справа.
на фото нарушение закона о размещении вывесок и наружней рекламы. Любая вывеска должна быть гос языке и при желании дублироваться на другие языки. Надпись на госязыке должна занимать не менее половины площади вывески и располагаться либо сверху либо справа.
Блин, так неудобно. Ну ладно я, злостный нарушитель, ценники не перевёл дофигиллион лет назад, а оказывается воз и ныне там. Абайка, чё за дела?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 815
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 12.04.25 - 14:40
А зачем исполнять законы Казахстана, считают, что они не для них написаны! Ждут штрафа!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1210
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 12.04.25 - 15:28
Цитата:
Не нудите, Юля. Не стоит оно того
юля елиссева:
на фото нарушение закона
на фото нарушение закона
Не нудите, Юля. Не стоит оно того
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1504
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 15:52
Цитата:
Это просто напасть какая-то. Бедной несчастной старушке с клантегом [VerbaTEAM] ни видеокарту ни купить, ни палку мохнатую водичкой спрыснуть
maxsaf:
Ну ладно я, злостный нарушитель
Ну ладно я, злостный нарушитель
Это просто напасть какая-то. Бедной несчастной старушке с клантегом [VerbaTEAM] ни видеокарту ни купить, ни палку мохнатую водичкой спрыснуть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3723
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 16:08
Цитата:
я не нудная, я душная. И, таки да, бизнес за неправильные вывески кошмарят жёстко. Почему для попов должно быть исключение?.
vofkakst:
Не нудите, Юля. Не стоит оно того
Не нудите, Юля. Не стоит оно того
я не нудная, я душная. И, таки да, бизнес за неправильные вывески кошмарят жёстко. Почему для попов должно быть исключение?.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10272
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 12.04.25 - 17:58
Цитата:
Хронический недотр...х делает своё дело.
юля елиссева:
я не нудная, я душная.
я не нудная, я душная.
Хронический недотр...х делает своё дело.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1210
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 12.04.25 - 20:25
Цитата:
Потому что церковь - это не дойная корова, много не надоишь.
юля елиссева:
Почему для попов должно быть исключение?.
Почему для попов должно быть исключение?.
Потому что церковь - это не дойная корова, много не надоишь.
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 20:28
Цитата:
Это доярка? Доярка доярке глаз не выклюет ))
[Исправлено: maxsaf, 12.04.2025 - 21:29]
vofkakst:
Потому что церковь - это не дойная корова
Потому что церковь - это не дойная корова
Это доярка? Доярка доярке глаз не выклюет ))
[Исправлено: maxsaf, 12.04.2025 - 21:29]
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 26.02.17
- Сообщений:
- 2050
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 21:24
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: Сыкымы
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать