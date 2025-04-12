Отправлено: - 10:00

юля елиссева:

на фото нарушение закона о размещении вывесок и наружней рекламы. Любая вывеска должна быть гос языке и при желании дублироваться на другие языки. Надпись на госязыке должна занимать не менее половины площади вывески и располагаться либо сверху либо справа.

Цитата:Блин, так неудобно. Ну ладно я, злостный нарушитель, ценники не перевёл дофигиллион лет назад, а оказывается воз и ныне там. Абайка, чё за дела?