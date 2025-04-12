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≡ Николай ВОРОНИН: Начинаем слышать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51523
Николай ВОРОНИН: Начинаем слышать?
Отправлено: 12.04.25 - 09:55
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Правда, надо признать, что иногда у власти слух всё таки прорезается. Возьмём проблему с онлайн-кредитами. Не секрет, что часто кредит «вешают» на законопослушных граждан, которые брать его и не помышляли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27331
Re: Николай ВОРОНИН: Начинаем слышать?
Отправлено: 12.04.25 - 09:55
#1
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Цитата:
Казахстане годовая инфляция по итогам марта 2025 года достигла 10%. По сравнению с мартом 2024 года, тарифы на холодную воду выросли на 88,4%, канализацию - на 23,7%, отопление - на 19%. Выросли цены на горячую воду, электроэнергию, газ. Дорожает и продовольствие: картофель плюс 66,4% за год, лук - 32,2%, капуста - 27,3%, свекла - 21,1%, чеснок - 17,8%, подсолнечное масло - 16,8%, помидоры - 14,9% Явный беспредел. А где власть?

Если все вышеперечисленное подорожало минимум на 14% и больше, то как может быть инфляция 10% или туда в общую кучу добавили Майбахи, которые подорожали на 1%, сгладив общую инфляцию до десяти процентов? Народу на Майбахи плевать. Поэтому нужно ввести понятие "народная инфляция", которая будет рассчитываться на основании повышения цен на значимые для простого народа товары, а не на яхты с суперкарами. Скорее всего "народная инфляция" будет повыше классической инфляции.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
815
Re: Николай ВОРОНИН: Начинаем слышать?
Отправлено: 12.04.25 - 14:33
#2
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Автор привык поучать Правительство, но дельных предложений как устранить эти недочеты, ошибки не предлагает! Пора бы сменить риторику, ведь сейчас все грамотные и понимают ситуацию в стране и её не надо разжевывать! Самое главное сейчас знать и реально через депутатов Рау, Смышляевой, Абиль и других письменно донести как разрешить существующие проблемы, не издавая, а потом не изменять или дополнять Законы, которые уже подписаны Президентом! Что касаемо прокуратуры, то она будет защищать население только тогда, если к ним обратятся 1 или 2 депутата маслихата, Мажилиса, Сената всех уровней или население, в количестве не менее 50000 человек, на незаконные действия или бездействия акимов, депутатов,всех уровней, маслихатов всех уровней, на незаконные действия бизнеса! Если физическое лицо обратиться к ним, то прокуратура разбираться не будет, она отправит его обращение ему назад в руки с советом: идите св суд с иском! Недавно, находясь в Шымкенте, Глава гос-ва дал понять всем, что будет тяжело всем, но мы переживали и не такие трудности, поэтому все переживем, поэтому дал сигнал к действию: работайте, не ругайтесь с соседями, критикуйте только в пределах законов, выявляйте тех, уклоняется от уплаты налога, нарушает законы, совершает коррупцию и планирует ужесточать ответственность для тех, кто не соблюдает Порядок, нарушая Законы!
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