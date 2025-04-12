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≡ Посевная близко, а деньги далеко - Костанайские аграрии, еще не получив средства господдержки, уже считают штрафы за их неосвоение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51523
Посевная близко, а деньги далеко - Костанайские аграрии, еще не получив средства господдержки, уже считают штрафы за их неосвоение
Отправлено: 12.04.25 - 14:10
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Про размеры этой поддержки на сезон 2025 года с середины прошлого года чиновники говорят с придыханием. Сумма беспрецедентно большая. Санкционирована главой государства.А сельхозпроизводители недовольны. Чем конкретно и что с этим «конкретно» сейчас можно и нужно сделать, говорили на заседании отраслевого совета палаты предпринимателей.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
815
Re: Посевная близко, а деньги далеко - Костанайские аграрии, еще...
Отправлено: 12.04.25 - 14:10
#1
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Все ждут подачки от гос-ва, которое в тоже время справедливо требует от этих просителей кредита под 2-5% исполнения всех условий выдачи и возврата кредита! Не нравится? Берите кредит в банках 2-го уровня! Никто из них не умрет с голоду, можно купить зерно у России по приемлемым ценам, все равно как распорядиться зерном в условиях инфляции не научил первый президент, отсюда стоны, что землевладелец планировал получить за тонну 130 тысяч тенге, а продал по факту за 70 000 тенге, это его проблемы, поскольку земледелие это реальный риск и нечего на природу грешить! Если планировал продать зерно по 130 000 тенге, значит пора строить на селе мельницу и пекарню, тогда цена тонны зерна будет возвращена и кредит будет гос-ву в установленные сроки возвращен! Высаживайте картофель, свеклу, другие полезные организму овощи, нужные населению, но этого нет! А если нет денег, то подвинься и проходи мимо как говорил Назарбаев! Любишь кататься, люби и саночки возить! А тут развели жалобную инстанцию: то это не так, дайте срок и еще дайте денег, но возврат не требуйте! Вот до чего распустили таких кормильцев от сохи! А не пора ли гос-ву вернуть зерновые площади в свое лоно и потом через торги передать сильным хозяевам, которые не "стонут и не плачут, что они умирают! При этом большие хозяйства не прячут зарплату, не удерживают бессовестно из зарплаты работяги, не ставят его в материальную зависимость перед латифундистом при выдаче кормов, продуктов на руки, не уклоняются от уплаты налогов!
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