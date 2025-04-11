Отправлено: - 11:55

Kairat stayer:

«Евразия – территория традиционных ценностей». «Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Цитата:Говоря метафорически - интересно девка пляшет! Если действительно в перспективе в России Ютуб заблокируют, тогда как глубинному, ядрёному народу и сказочникам проживающим в евразийском пространстве следить за судьбой загнивающего Запада? Ладно Америка пока в друзьях, с недавних времён начала придерживается традиционных ценностей.