Тимур ГАФУРОВ: «Ах, позвольте мне вам не поверить...
Отправлено: 11.04.25 - 18:41
Возможно, новое поколение казахстанцев и не умеет отличать хорошее от плохого в том смысле, который вкладывает в эти понятия г-н Ашимжанов. Но депутатам-то делать элементарный фактчекинг сам бог велел. Читать новость
Честно говоря не понимаю, к чему столько непонятных слов, типа фактчекинг? Можно просто сказать, берём пример с России, семимильными шагами катится к тоталитарному государству! То есть оно изначально при Назарбаеве было мягко тоталитарным, а сейчас будет жёстко тоталитарным! Количество запретов и штрафов уже зашкаливает, депутатша Смирнова осторожно прощупывает почву под законом о иноагентах, по делу о фейках был задержан и допрошен журналист Лукпан Ахмедьяров! Вместе с жёсткой экономической политикой направленной на выгребание денег у населения всё идёт к тоталитарному режиму! А в таком государстве ни ТикТоки, на Фейсбуки, не нужны от слова совсем! Заведем себе Казтьюб, какой нибудь мессенджер с полным контролем КНБ и будет нам счастье!!!
Я далек от теории заговора, возможно всё происходит на бессознательном уровне, но...! Бедным, но не нищим народом легче руководить! Если нет много денег, нет возможности шляться по разным странам, что то видеть иное, народ будет ждать подачек от правительства и будет славить его, когда что нибудь из милости власть предержащей перепадёт!!!
Всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения, мира, радости, добра и позитива!
Цитата:
saba: Можно просто сказать, берём пример с России...
До великих россиян нам ещё далеко, там мэры могут осуществлять дополнения в кодекс этики чиновников (муниципальные чиновники) - им запретили матерится, запрещено размещать в соцсетях фото и видео с демонстрацией роскоши, дорогих автомобилей, а также откровенные снимки и в состоянии алкогольного опьянения. Отдельный раздел посвящен поведению в интернете: запрещено вступать в группы, критикующие власти, и распространять экстремистские материалы.
saba: Можно просто сказать, берём пример с России...
Как вам такое? Уже в России призывают Ютуб полностью запретить, что ограничивают не желательный контент это понятно.
Отмечают, что главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выступила за полный запрет видеохостинга YouTube в России как источника негативного контента. Об этом она заявила на форуме «Евразия – территория традиционных ценностей». «Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Kairat stayer: «Евразия – территория традиционных ценностей». «Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Говоря метафорически - интересно девка пляшет! Если действительно в перспективе в России Ютуб заблокируют, тогда как глубинному, ядрёному народу и сказочникам проживающим в евразийском пространстве следить за судьбой загнивающего Запада? Ладно Америка пока в друзьях, с недавних времён начала придерживается традиционных ценностей.
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