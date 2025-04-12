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≡ Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51522
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 09:51
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Великий пост для всех православных христиан завершится в это воскресенье, 13 апреля. В этот день верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. За ним начнется Страстная седмица, в последний день которой отмечают Пасху - день Воскресение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3721
Re: Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в...
Отправлено: 12.04.25 - 09:51
#1
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на фото нарушение закона о размещении вывесок и наружней рекламы. Любая вывеска должна быть гос языке и при желании дублироваться на другие языки. Надпись на госязыке должна занимать не менее половины площади вывески и располагаться либо сверху либо справа.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27329
Когда можно будет освятить вербу и куличи, рассказали в Костанайской епархии
Отправлено: 12.04.25 - 10:00
#2
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Цитата:
юля елиссева:
на фото нарушение закона о размещении вывесок и наружней рекламы. Любая вывеска должна быть гос языке и при желании дублироваться на другие языки. Надпись на госязыке должна занимать не менее половины площади вывески и располагаться либо сверху либо справа.

Блин, так неудобно. Ну ладно я, злостный нарушитель, ценники не перевёл дофигиллион лет назад, а оказывается воз и ныне там. Абайка, чё за дела?
:lol:
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