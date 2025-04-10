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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 359 из 359«1...357358359
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 21:26
#5371
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Цитата:
Эл-починно:
Какое тут может быть мнение? Это не теорема, а аксиома не требующая доказательств.

Любители сжигать мышек в печке с нами не согласны :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.04.25 - 05:26
#5372
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Цитата:
maxsaf:
Любители сжигать мышек в печке с нами не согласны

Ага тема у вас другая! Вам бы ракетой по детской площадке, это же не в печке людей сжигать, тут гуманизма больше! Опять же всегда оправдаться можно, газовую печь на чужое ПВО ну никак не списать!!! Ну и не скажешь, что в соседней печи наёмники с инструкторами заседали!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.04.25 - 06:45
#5373
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Цитата:
saba:
Вам бы ракетой по детской площадке

Я в отличие от вас вообще пацифист. Жизнь на первом месте. Это у вас она на втором или третьем.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.04.25 - 08:48
#5374
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Цитата:
maxsaf:
в отличие от вас вообще пацифист

Не видно этого! Пацифисты не ищут оправдания агрессорам!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.04.25 - 09:39
#5375
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Цитата:
saba:
Не видно этого! Пацифисты не ищут оправдания агрессорам!

Агрессоры не нуждаются в оправданиях пацифистов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.04.25 - 11:45
#5376
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Цитата:
maxsaf:
Агрессоры не нуждаются в оправданиях пацифистов

Пацифисты делают это по собственной инициативе?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 02:05
#5377
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Похоже реально всё идёт к разделу Украины. Хотя был вариант просто отдать Крым и жить дальше. Спасибо Сабе и остальным, кто поддакивал, за подстрекательство.

Цитата:
Украина может быть разделена как послевоенный Берлин в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог, передает The Times.

Он считает, что британские и французские войска могли бы взять зоны контроля на западе республики, а российские — на востоке. При этом между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона, отметил Келлог. По его мнению, такой вариант «не будет провокационным» для Москвы.


тыц
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 05:52
#5378
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Цитата:
maxsaf:
вариант просто

Такой же вариант, как с шантажистом!!! Заплатив раз , будешь платить всю жизнь! Сначала, Крым, потом как же Россия без Одессы,ведь Утесов прямо истинный русский, да ещё и проклятые хохлы памятник Великой Екатерине снесли, потом Киев это наше генерал -губернаторство!Сунь России палец, она руку по локоть отхватит! И моя скромная персона здесь вообще не при чём!

[Исправлено: saba, 12.04.2025 - 06:54]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 05:58
#5379
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Я говорил о силах по поддержанию [мира] после установления режима прекращения огня для поддержки суверенитета Украины. Размышляя о разделении, я имел в виду районы или зоны ответственности сил союзников (без американских войск). Я НЕ имел в виду разделение Украины», — сказал генерал.
Источник РБК
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 05:59
#5380
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Как и все в команде Трампа, г-н Келлог просто убивает своим интеллектом!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 07:51
#5381
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Цитата:
saba: Честно говоря не понимаю, к чему столько непонятных слов, типа фактчекинг?


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27329
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.04.25 - 09:44
#5382
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Цитата:
saba:
Такой же вариант, как с шантажистом!!! Заплатив раз , будешь платить всю жизнь!

Ну это у вас, у дворово-уличных так. А нормальный гражданин с высокой социальной ответственностью пишет заяву, и шантажиста отправляют на нары. Но вы же не такой, вы же полезете сдачу давать, чтобы или на пику посадили, или на счётчик. Украина, бедная, по вашим советам, попала на всё, что только можно. Территории забрали, народ половина убежали, половина погибло, и в долги загнали на триста лет. Вот спасибо вам Саба, за отличные советы.
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