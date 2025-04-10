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абике:

маслихат решение свое выносит, надеясь, что исполнительная власть и КРЕМ будут на их стороне,

Цитата:Они, т.е. маслихат - своё решение выносят уже после вызова председателя маслихата к акиму- то есть Байгабулов, я так думаю, уже получил от акима задание по поводу тарифа, задолго до решения сессии.Этот не МНЕНИЕ и РЕШЕНИЕ депутатов- это решение акима города.