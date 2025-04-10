Отправлено: - 02:05

Украина может быть разделена как послевоенный Берлин в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог, передает The Times.



Он считает, что британские и французские войска могли бы взять зоны контроля на западе республики, а российские — на востоке. При этом между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона, отметил Келлог. По его мнению, такой вариант «не будет провокационным» для Москвы.



Похоже реально всё идёт к разделу Украины. Хотя был вариант просто отдать Крым и жить дальше. Спасибо Сабе и остальным, кто поддакивал, за подстрекательство.Цитата: