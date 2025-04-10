maxsaf: Любители сжигать мышек в печке с нами не согласны
Ага тема у вас другая! Вам бы ракетой по детской площадке, это же не в печке людей сжигать, тут гуманизма больше! Опять же всегда оправдаться можно, газовую печь на чужое ПВО ну никак не списать!!! Ну и не скажешь, что в соседней печи наёмники с инструкторами заседали!
Похоже реально всё идёт к разделу Украины. Хотя был вариант просто отдать Крым и жить дальше. Спасибо Сабе и остальным, кто поддакивал, за подстрекательство.
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Украина может быть разделена как послевоенный Берлин в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог, передает The Times.
Он считает, что британские и французские войска могли бы взять зоны контроля на западе республики, а российские — на востоке. При этом между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона, отметил Келлог. По его мнению, такой вариант «не будет провокационным» для Москвы.
Такой же вариант, как с шантажистом!!! Заплатив раз , будешь платить всю жизнь! Сначала, Крым, потом как же Россия без Одессы,ведь Утесов прямо истинный русский, да ещё и проклятые хохлы памятник Великой Екатерине снесли, потом Киев это наше генерал -губернаторство!Сунь России палец, она руку по локоть отхватит! И моя скромная персона здесь вообще не при чём!
Я говорил о силах по поддержанию [мира] после установления режима прекращения огня для поддержки суверенитета Украины. Размышляя о разделении, я имел в виду районы или зоны ответственности сил союзников (без американских войск). Я НЕ имел в виду разделение Украины», — сказал генерал. Источник РБК
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