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≡ В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51520
В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 11.04.25 - 15:33
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На брифинге журналисты отметили, что в США решили не чеканить одноцентовые монеты. У руководителя Нацбанка страны спросили, нет ли планов перестать производить монеты номиналом 1 и 2 тенге в Казахстане.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1207
Re: В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 11.04.25 - 15:33
#1
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Эпоха цифры и безналичных расчетов. Давайте-ка подумаем...
У нас уже давно (почти) все в тысячах оценивается, какие копейки?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3505
Re: В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 11.04.25 - 16:38
#2
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Россияне давно перешли на другие купюры

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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1015
Re: В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 11.04.25 - 22:24
#3
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За лежащей на земле двадцаткой даже нагибаться лень, кому эти теньгушки нужны...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2251
Re: В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 11.04.25 - 22:41
#4
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Как-то в конце 90-х, ещё при Ельцине, я приехал в Москву...
И там я в разговорах услышал слово "рубль". Сначала не понял. Ибо рубль в то время равнялся ровно ничему.
Потом мне объяснили, что рублём в России тогда называли тысячу.
В скором времени Ельцин объявил т.н. деноминацию. И в своём выступлении на эту тему с нежностью говорил, что "мы вернём в оборот нашу копеечку"...
Правда это было не на долго... Сейчас там можно смело удалять ещё пару-тройку нулей.
...
Так что, дело не в наличии или отсутствии монет. Дело в их ценности. В их покупательской способности.
Если доллар давно и безнадёжно превратился в ничего не стоящий реально фантик, то им и монета в один цент не нужна.
Нам монета в один тенге пока нужна. Кто расплачивается в магазинах наличкой, хорошо это понимает.
А если всё грамотно просчитать и удалить в наших тенге пару-тройку нулей, то и ценность обсуждаемой монеты вырастет.
Реальная ценность. Я уже не говорю о моральной, о традиции...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7609
В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 12.04.25 - 00:10
#5
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Цитата:
Skeptic:
Если доллар давно и безнадёжно превратился в ничего не стоящий реально фантик, то им и монета в один цент не нужна.

Ух ты как пропаганда то работает! Мне если можно дайте таких ничего не стоящих фантиков! Эка Вам голову то задурили!
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