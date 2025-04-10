Отправлено: - 22:54

Vit:

че надо, че не надо

Цитата:Если бы так.Обычно оне обезъянничают в разделе "чё не надо"."Чё надо" им не интересно. Ибо оно предполагает деяния в пользу населения.А "чё не надо", это то, что позволяет залезть в карман народа.Им это больше нравится.