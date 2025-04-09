Отправлено: - 17:41

saba:

который анализирует деятельность правительства?

Цитата:Формально у нас везде все хорошо.Но по факту, начиная с малого - кОстанай остался без деревьев, но рапортуют о программах озеленения и эстетической привлекательности. Дорога на РФ настолько качественно сделана, что пора взимать плату за такую роскошь. В городе так много клумб, что весь город завален пылью и песком. Но на бумаге все у нас хорошо!Та же петрушка и на более глобальном уровне. Министры сыпятся с места, высоких чиновников на взятках пачками берут, но мы рвемся в топ 10/20/50 стран по чему-либо.Вон, Монголию по дешевизне обошли. И это не предел! Еще Люксембург есть. Его мы площадями обыграем)))Вот когда у нас научатся делать не для цифры и галочки, а для реального результата, и когда отдельно взятый чиновник будет головой своей отвечать за вверенные обязанности и объекты - только тогда мы заживем. Не только они, но и мы с вами тоже