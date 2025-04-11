Re: В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге

Отправлено: - 22:41

Как-то в конце 90-х, ещё при Ельцине, я приехал в Москву...

И там я в разговорах услышал слово "рубль". Сначала не понял. Ибо рубль в то время равнялся ровно ничему.

Потом мне объяснили, что рублём в России тогда называли тысячу.

В скором времени Ельцин объявил т.н. деноминацию. И в своём выступлении на эту тему с нежностью говорил, что "мы вернём в оборот нашу копеечку"...

Правда это было не на долго... Сейчас там можно смело удалять ещё пару-тройку нулей.

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Так что, дело не в наличии или отсутствии монет. Дело в их ценности. В их покупательской способности.

Если доллар давно и безнадёжно превратился в ничего не стоящий реально фантик, то им и монета в один цент не нужна.

Нам монета в один тенге пока нужна. Кто расплачивается в магазинах наличкой, хорошо это понимает.

А если всё грамотно просчитать и удалить в наших тенге пару-тройку нулей, то и ценность обсуждаемой монеты вырастет.

Реальная ценность. Я уже не говорю о моральной, о традиции...