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"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51520
"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
Отправлено: 09.04.25 - 16:06
В проекте нового Налогового кодекса предусмотрен порог для уплаты НДС на уровне 40 млн тенге, об этом сообщил министр национальной экономики – заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Ранее правительство РК предлагало ставку НДС в 15 млн тенге.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7851
"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
Отправлено: 09.04.25 - 16:06
Цитата:///это плод компромисса,///
Если я скажу что в Правительстве сидят одни ДОЛБ...Ы, то ничего не скажу и ЭТО будет НЕПРАВИЛЬНО- наоборот, там сидят очень УМНЫЕ люди, но преследующие чисто свои или чьи то ангажированные интересы: - ничего ВЫДУМЫВАТЬ не надо - ВСЕГО лишь проАДМИНИСТРИРУЙТЕ порядок прохождения товара и денег начиная - от ОПТУШКИ до разничного магазина с выбиванием ЧЕКА - всего лишь ОДНУ цепочку- - и на РОВНОМ месте вы соберёте нехватающие ДЕСЯТЬ триллионов тенге.
Посадите на эту цепочку всех налоговых сотрудников - и казна пополниться МГНОВЕННО.
[Исправлено: ACROS, 09.04.2025 - 17:10]
Если я скажу что в Правительстве сидят одни ДОЛБ...Ы, то ничего не скажу и ЭТО будет НЕПРАВИЛЬНО- наоборот, там сидят очень УМНЫЕ люди, но преследующие чисто свои или чьи то ангажированные интересы: - ничего ВЫДУМЫВАТЬ не надо - ВСЕГО лишь проАДМИНИСТРИРУЙТЕ порядок прохождения товара и денег начиная - от ОПТУШКИ до разничного магазина с выбиванием ЧЕКА - всего лишь ОДНУ цепочку- - и на РОВНОМ месте вы соберёте нехватающие ДЕСЯТЬ триллионов тенге.
Посадите на эту цепочку всех налоговых сотрудников - и казна пополниться МГНОВЕННО.
[Исправлено: ACROS, 09.04.2025 - 17:10]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7608
Re: "Пошли на компромисс". Правительство повысило...
Отправлено: 09.04.25 - 16:36
А меня интересует, есть ли в стране допустим в АП, аналитический центр, который анализирует деятельность правительства? У нас и так был полный швах с чиновниками, но нынешнее правительство по моему переплюнуло всех по части провальной деятельности! Вообще есть такое ощущение, что это правительство объявило войну населению, которое оно не считает народом для блага которого должно трудиться, а источником денег для прикрытия дыр которые образовались в результате его неэффективной деятельности!!!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1207
"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
Отправлено: 09.04.25 - 17:41
Цитата:
Формально у нас везде все хорошо.
Но по факту, начиная с малого - кОстанай остался без деревьев, но рапортуют о программах озеленения и эстетической привлекательности. Дорога на РФ настолько качественно сделана, что пора взимать плату за такую роскошь. В городе так много клумб, что весь город завален пылью и песком. Но на бумаге все у нас хорошо!
Та же петрушка и на более глобальном уровне. Министры сыпятся с места, высоких чиновников на взятках пачками берут, но мы рвемся в топ 10/20/50 стран по чему-либо.
Вон, Монголию по дешевизне обошли. И это не предел! Еще Люксембург есть. Его мы площадями обыграем)))
Вот когда у нас научатся делать не для цифры и галочки, а для реального результата, и когда отдельно взятый чиновник будет головой своей отвечать за вверенные обязанности и объекты - только тогда мы заживем. Не только они, но и мы с вами тоже
saba:
который анализирует деятельность правительства?
который анализирует деятельность правительства?
Формально у нас везде все хорошо.
Но по факту, начиная с малого - кОстанай остался без деревьев, но рапортуют о программах озеленения и эстетической привлекательности. Дорога на РФ настолько качественно сделана, что пора взимать плату за такую роскошь. В городе так много клумб, что весь город завален пылью и песком. Но на бумаге все у нас хорошо!
Та же петрушка и на более глобальном уровне. Министры сыпятся с места, высоких чиновников на взятках пачками берут, но мы рвемся в топ 10/20/50 стран по чему-либо.
Вон, Монголию по дешевизне обошли. И это не предел! Еще Люксембург есть. Его мы площадями обыграем)))
Вот когда у нас научатся делать не для цифры и галочки, а для реального результата, и когда отдельно взятый чиновник будет головой своей отвечать за вверенные обязанности и объекты - только тогда мы заживем. Не только они, но и мы с вами тоже
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 812
Re: "Пошли на компромисс". Правительство повысило...
Отправлено: 11.04.25 - 21:24
В этой стране никто не хочет думать согласно пословице: семь раз отмерь, один раз отрежь! Все мечты превращают в закон, а потом по настоянию населения начинают его семь раз переделывать! В основном у чиновников хромает математика, которая ведет к эйфории и отсутствие реальности!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1566
"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
Отправлено: 11.04.25 - 21:56
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2251
Re: "Пошли на компромисс". Правительство повысило...
Отправлено: 11.04.25 - 22:49
40 000 000 тенге : 12 месяцев = 3 333 333 тенге/месяц
3 333 333 тенге : 30 дней = 111 111 тенге/день
...
Если вы в своём деле будете получать в день выручку в 111 111 тенге в день, вы будете платить НДС...
...
Выводы делайте сами.
3 333 333 тенге : 30 дней = 111 111 тенге/день
...
Если вы в своём деле будете получать в день выручку в 111 111 тенге в день, вы будете платить НДС...
...
Выводы делайте сами.
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