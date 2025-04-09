Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...

Отправлено: - 23:40

Одно из последствий этих правил - отдельным блогерам-русофобам закроют въезд в соседнюю страну, или вы думаете что интернет спецслужбами не отслеживается? Как пример- ситуация в Шереметьево с украинцами, где без объяснения причин ставятся в паспорта штамп "въезд запрещён"..На проверку лояльности к РФ и даётся 3 суток.