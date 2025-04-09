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≡ Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51520
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 09:56
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На втором этапе эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца, в том числе гражданина Казахстана, будет сформирован цифровой профиль.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16392
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 19:00
#15
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Цитата:
рихард:

На месте вас попросят в телефоне ввести спец номер придёт код. При чем телефон может быть без связи, в не зоны, без разницы . Код всеравно приходит.
Профайл
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
145
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 23:40
#16
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Одно из последствий этих правил - отдельным блогерам-русофобам закроют въезд в соседнюю страну, или вы думаете что интернет спецслужбами не отслеживается? Как пример- ситуация в Шереметьево с украинцами, где без объяснения причин ставятся в паспорта штамп "въезд запрещён"..На проверку лояльности к РФ и даётся 3 суток.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
812
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 11.04.25 - 21:17
#17
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Правители могут только создавать проблемы народам и это делается для того, чтобы оттолкнуть представителя другой страны! В нашем гос-ве наверное тоже такое надо ввести обязательно, чтобы не въезжали из недружественных стран!
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