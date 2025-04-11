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≡ Тимур ГАФУРОВ: «Ах, позвольте мне вам не поверить...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51520
Тимур ГАФУРОВ: «Ах, позвольте мне вам не поверить...
Отправлено: 11.04.25 - 18:41
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Возможно, новое поколение казахстанцев и не умеет отличать хорошее от плохого в том смысле, который вкладывает в эти понятия г-н Ашимжанов. Но депутатам-то делать элементарный фактчекинг сам бог велел.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7608
Re: Тимур ГАФУРОВ: «Ах, позвольте мне вам не поверить...
Отправлено: 11.04.25 - 18:41
#1
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Честно говоря не понимаю, к чему столько непонятных слов, типа фактчекинг? Можно просто сказать, берём пример с России, семимильными шагами катится к тоталитарному государству! То есть оно изначально при Назарбаеве было мягко тоталитарным, а сейчас будет жёстко тоталитарным! Количество запретов и штрафов уже зашкаливает, депутатша Смирнова осторожно прощупывает почву под законом о иноагентах, по делу о фейках был задержан и допрошен журналист Лукпан Ахмедьяров! Вместе с жёсткой экономической политикой направленной на выгребание денег у населения всё идёт к тоталитарному режиму! А в таком государстве ни ТикТоки, на Фейсбуки, не нужны от слова совсем! Заведем себе Казтьюб, какой нибудь мессенджер с полным контролем КНБ и будет нам счастье!!!
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7608
Re: Тимур ГАФУРОВ: «Ах, позвольте мне вам не поверить...
Отправлено: 11.04.25 - 18:49
#2
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Я далек от теории заговора, возможно всё происходит на бессознательном уровне, но...! Бедным, но не нищим народом легче руководить! Если нет много денег, нет возможности шляться по разным странам, что то видеть иное, народ будет ждать подачек от правительства и будет славить его, когда что нибудь из милости власть предержащей перепадёт!!!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2248
Тимур ГАФУРОВ: «Ах, позвольте мне вам не поверить...
Отправлено: 11.04.25 - 19:20
#3
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Цитата:
saba:
к чему столько непонятных слов

Мода сейчас такая, засорять русский язык мусорными словами.
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