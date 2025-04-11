Re: Тимур ГАФУРОВ: «Ах, позвольте мне вам не поверить...

Отправлено: - 18:41

Честно говоря не понимаю, к чему столько непонятных слов, типа фактчекинг? Можно просто сказать, берём пример с России, семимильными шагами катится к тоталитарному государству! То есть оно изначально при Назарбаеве было мягко тоталитарным, а сейчас будет жёстко тоталитарным! Количество запретов и штрафов уже зашкаливает, депутатша Смирнова осторожно прощупывает почву под законом о иноагентах, по делу о фейках был задержан и допрошен журналист Лукпан Ахмедьяров! Вместе с жёсткой экономической политикой направленной на выгребание денег у населения всё идёт к тоталитарному режиму! А в таком государстве ни ТикТоки, на Фейсбуки, не нужны от слова совсем! Заведем себе Казтьюб, какой нибудь мессенджер с полным контролем КНБ и будет нам счастье!!!