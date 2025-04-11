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Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51520
Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
Отправлено: 11.04.25 - 17:35
Из 18 депутатов против принятия протеста высказались 9 человек, за отмену нового тарифа проголосовали 8, а 1 депутат воздержался. Протест прокуратуры даже не дошел до сессии маслихата.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 450
Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
Отправлено: 11.04.25 - 17:35
Прям бальзам на душу, выходит не все потеряно, есть ещё мужики в маслихатах которые могут с достоинством носить брюки, прям мужики
[Исправлено: ОГПУ, 11.04.2025 - 18:39]
[Исправлено: ОГПУ, 11.04.2025 - 18:39]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1207
Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
Отправлено: 11.04.25 - 17:59
Шоу прям какое-то. 1 голоса не хватило. И что теперь? Несем мусор к маслихату,раз они готовы платить больше?
P.S. это не призыв! Это сарказм
[Исправлено: vofkakst, 11.04.2025 - 18:02]
P.S. это не призыв! Это сарказм
[Исправлено: vofkakst, 11.04.2025 - 18:02]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7851
Re: Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый...
Отправлено: 11.04.25 - 18:07
Цитата:
Вы про то как они ответили прокурору или про то как они ПРОГНУЛИСЬ перед акиматом и приняли КОНСКИЙ тариф ????
ОГПУ:
есть ещё мужики в маслихатах которые могут
есть ещё мужики в маслихатах которые могут
Вы про то как они ответили прокурору или про то как они ПРОГНУЛИСЬ перед акиматом и приняли КОНСКИЙ тариф ????
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1207
Re: Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый...
Отправлено: 11.04.25 - 18:30
Цитата:
Показал кто тут батя. Тактично послал.
А они забыли, что они - слуги народа, что они наши интересы должны представлять и защищать? А не так, что тазалык попросил - и все. Даже прокуратура не авторитет.
Все, вы послушайте, мы примем решение и вы пойдете дальше.
Показал кто тут батя. Тактично послал.
А они забыли, что они - слуги народа, что они наши интересы должны представлять и защищать? А не так, что тазалык попросил - и все. Даже прокуратура не авторитет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 810
Re: Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый...
Отправлено: 11.04.25 - 20:54
Согласноьст.89 Конституции РК "В Республике Казахстан признается местное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение населением вопросов местного значения", то есть маслихат, прежде чем принять решение обязан проводить встречи с населением по тарифам монополистов, проводить публичные слушания, на котором участвуют депутаты, представителей акиматов, организации, СМИ и граждан. Если суд примет решение в пользу 220 339 граждан и признает решение маслихата незаконным, то есть вероятность, что маслихат распустят, потому что маслихат обязан знать законы Казахстана лучше чем прокуроры, а тут проголосовали против, давая понять прокуратуре, что акимат и маслихат представляют интересы гос-ва, а не населения региона, а прокуратура просто приглашенные слушатели, несмотря на действующую ст. 83 Конституции РК, цитирую "Прокуратура от имени гос-а осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы гос-ва в суде и от имени гос-ва осуществляет уголовное преследование". В тоже время в ст.86 Конституции РК прямо указано назначение и деятельность маслихатов, цитирую "Местные представительные органы-маслихаты выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для её реализации, контролируют их осуществление". Согласно ст.88 Конституции РК "Решения маслихатов, не соответствующие Конституции и законодательству Республики Казахстан, могут быть отменены в судебном порядке". В данном случае 9 депутатов маслихата, избранного народом, наотрез отказались исполнять протест прокурора, то есть считают, что они приняли правильное решение, подняв тариф для населения региона, то есть выразили волю населения, живущего от зарплаты до пенсии, которое явно не желает, чтобы акимат, идя на поводу частного бизнеса, не выполняющего свои прямые обязанности по уборке города от мусора, поднимал тариф на 53%! По всему Казахстану таких тарифов нет!
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