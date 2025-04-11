Отправлено: - 18:30

Все, вы послушайте, мы примем решение и вы пойдете дальше.

Цитата:Показал кто тут батя. Тактично послал.А они забыли, что они - слуги народа, что они наши интересы должны представлять и защищать? А не так, что тазалык попросил - и все. Даже прокуратура не авторитет.