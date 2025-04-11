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≡ Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51519
Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
Отправлено: 11.04.25 - 17:35
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Из 18 депутатов против принятия протеста высказались 9 человек, за отмену нового тарифа проголосовали 8, а 1 депутат воздержался. Протест прокуратуры даже не дошел до сессии маслихата.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
450
Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
Отправлено: 11.04.25 - 17:35
#1
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Прям бальзам на душу, выходит не все потеряно, есть ещё мужики в маслихатах которые могут с достоинством носить брюки, прям мужики

[Исправлено: ОГПУ, 11.04.2025 - 18:39]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1206
Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый тариф на вывоз мусора в Костанае
Отправлено: 11.04.25 - 17:59
#2
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Шоу прям какое-то. 1 голоса не хватило. И что теперь? Несем мусор к маслихату,раз они готовы платить больше?
P.S. это не призыв! Это сарказм

[Исправлено: vofkakst, 11.04.2025 - 18:02]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7851
Re: Депутаты большинством голосов отказались возвращать старый...
Отправлено: 11.04.25 - 18:07
#3
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Цитата:
ОГПУ:
есть ещё мужики в маслихатах которые могут



Вы про то как они ответили прокурору или про то как они ПРОГНУЛИСЬ перед акиматом и приняли КОНСКИЙ тариф ????
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