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≡ В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51519
В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 11.04.25 - 15:33
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На брифинге журналисты отметили, что в США решили не чеканить одноцентовые монеты. У руководителя Нацбанка страны спросили, нет ли планов перестать производить монеты номиналом 1 и 2 тенге в Казахстане.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1206
Re: В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 11.04.25 - 15:33
#1
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Эпоха цифры и безналичных расчетов. Давайте-ка подумаем...
У нас уже давно (почти) все в тысячах оценивается, какие копейки?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3505
Re: В Казахстане могут перестать выпускать монеты в 1 тенге
Отправлено: 11.04.25 - 16:38
#2
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Россияне давно перешли на другие купюры

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