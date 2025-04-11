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≡ Блокировка смартфонов в Казахстане: появились новые подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51516
Блокировка смартфонов в Казахстане: появились новые подробности
Отправлено: 11.04.25 - 11:59
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В Министерстве цифрового развития рассказали подробности о новых правилах регистрации абонентских устройств. После 25 мая начнутся ограничения на использование сотовой связи для неверифицированных устройств.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1670
Re: Блокировка смартфонов в Казахстане: появились новые...
Отправлено: 11.04.25 - 11:59
#1
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Думаю наши махинаторы что-нибудь придумают и мы не будем в 2 раза дороже покупать в магазинах.
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