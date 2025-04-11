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≡ Казахстанец попал под следствие из-за показания счетчика
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51516
Казахстанец попал под следствие из-за показания счетчика
Отправлено: 11.04.25 - 09:48
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- Сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Провели первичную проверку: окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни", - говорится в сообщении.
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raem
§ raem
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
35
Re: Казахстанец попал под следствие из-за показания счетчика
Отправлено: 11.04.25 - 09:48
#1
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В связи с выявлением признаков, которые указывали на нелегальную деятельность, полиции были даны поручения провести обыск.
нормально большое потребление электричество, и занавески , и этих признаков хватает для суда ,что бы вынести решение для обыска)))
или что то статья не договаривает
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
137
Re: Казахстанец попал под следствие из-за показания счетчика
Отправлено: 11.04.25 - 10:14
#2
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Сотрудникам прокуратуры города Павлодара, видимо, заняться совсем нечем что ли, кроме как анализировать потребление электроэнергии гражданами в жилых домах города? Вообще, каким боком это входит в их компетенцию?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7515
Re: Казахстанец попал под следствие из-за показания счетчика
Отправлено: 11.04.25 - 11:05
#3
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Однозначно кто-то донес,а то что там свет сожгли или шторки закрыли,это все от лешего. У них практикуется держать какого-нибудь наркомана на привязи,он будет сдавать все явки и точки,за это будет ему прощают мелкие шалости. На Сандригайло есть такой по прозвищу Лещ,в миру Алещенко Илья,так он откровенно говорил: мне ничего не будет,мог побить кого-то или уйти не рассчитавшись за товар.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7850
Re: Казахстанец попал под следствие из-за показания счетчика
Отправлено: 11.04.25 - 12:19
#4
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Цитата:
raem:
что то статья не договаривает

Цитата:
сайлау курманов:
кто-то донес



Совершенно с вами согласен: - наши органы, я имею ввиду внутренние, пока за шкирку не возьмёшь и не ткнёшь куда надо, как в случаем с участковым инспектором по поводу звонков мошенников - ШЕВЕЛИТЬСЯ не будут, если только они НЕ ПОЧУВСТВУЮТ свой ИНТЕРЕС.

А, интерес, особенно в сфере наркоторговли - ОГРОМНЫЙ.

Какая тут АНАЛИТИКА- обыкновенный донос нарика которому не дали очередную дозу.
От злости и обиды он и донёс.

Если они такие крепкие аналитики- то почему до сих пор разворовывается бюджет гос.чиновниками: - при таких существующих зарплатах и такие имеют активы - где их АНАЛИТИКА ??

Или она выборочная ??
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