Отправлено: - 12:19

raem:

что то статья не договаривает

сайлау курманов:

кто-то донес

Цитата:Цитата:Совершенно с вами согласен: - наши органы, я имею ввиду внутренние, пока за шкирку не возьмёшь и не ткнёшь куда надо, как в случаем с участковым инспектором по поводу звонков мошенников - ШЕВЕЛИТЬСЯ не будут, если только они НЕ ПОЧУВСТВУЮТ свой ИНТЕРЕС.А, интерес, особенно в сфере наркоторговли - ОГРОМНЫЙ.Какая тут АНАЛИТИКА- обыкновенный донос нарика которому не дали очередную дозу.От злости и обиды он и донёс.Если они такие крепкие аналитики- то почему до сих пор разворовывается бюджет гос.чиновниками: - при таких существующих зарплатах и такие имеют активы - где их АНАЛИТИКА ??Или она выборочная ??