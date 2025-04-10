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≡ Списывать кредиты, навязанные мошенниками, предлагают в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51514
Списывать кредиты, навязанные мошенниками, предлагают в Казахстане
Отправлено: 10.04.25 - 21:33
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Как пояснил Олжас Кизатов, действующая в законе норма предусматривает списание мошеннических займов исключительно по решению суда, что зачастую существенно ограничивает возможности пострадавших защитить свои права. В рамках законопроекта были предложены новые основания по досудебному списанию.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7514
Re: Списывать кредиты, навязанные мошенниками, предлагают в...
Отправлено: 10.04.25 - 21:33
#1
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Было бы справедливо и логично оставить для онлайн кредитования маленькие суммы, допустим сто тысяч,а за миллионами потребитель пусть получает персонально в офисе. Сразу станет не актуальным строить схемы, модели и методы для мошенничества
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1203
Списывать кредиты, навязанные мошенниками, предлагают в Казахстане
Отправлено: 10.04.25 - 22:41
#2
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А еще как вариант + привлекать к оплате кредитов мобильные операторы, которые пропускают подложные звонки. Или банки, которые раздают такие кредиты.

[Исправлено: vofkakst, 10.04.2025 - 22:45]
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