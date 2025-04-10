Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51514
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
Отправлено: 10.04.25 - 19:26
"Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане. Поэтому мы занимаемся решением вопросов ликвидации последствий этого экономического шторма для экономики Казахстана. Но, уверен, поводов для паники нет", - сказал президент.
Читать новость
Читать новость
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 449
Re: “Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ -...
Отправлено: 10.04.25 - 19:26
Россия в любом случае не уступит своим геополитическим соперникам, так всегда было и будет, Президент Токаев это не раз заявлял, хотя и так понятно, нужно прекратить транжирить бюджетные деньги на право и налево, коррупционеров Хотя-бы на местном уровне нельзя в "стойло" поставить? Продажных силовиков, акимов, охамевших в край предпринимателей насилующих несовершеннолетних и "помогающих религиозным обьединениям"?!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16392
Re: “Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ -...
Отправлено: 10.04.25 - 19:36
Зачем людей наших пугать. Мы не кого отношения к мировому рынку не имеем)
У нас свой путь, особенный.
30 лет стабильно падаем. Нам пофиг сколько нефть и ценые бумаги где то там стоят)
У нас свой путь, особенный.
30 лет стабильно падаем. Нам пофиг сколько нефть и ценые бумаги где то там стоят)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4180
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
Отправлено: 10.04.25 - 19:42
Как всегда с задержкой на двое суток, рынок уже восстанавливается, а в Казахстане только начали как то реагировать!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7849
Re: “Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ -...
Отправлено: 10.04.25 - 20:09
Цитата:///Дональд Трамп объяснил свое решение///
Молодец, Дональд Иванович: - как в тринке- обьявить по максимуму, а потом тихонько взять своё.
Он всё больше и больше нравиться мне - скоро и хохлы и москали - кинуться в обьятия друг-друга - это назыается - принуждение к миру.
Молодец, Дональд Иванович: - как в тринке- обьявить по максимуму, а потом тихонько взять своё.
Он всё больше и больше нравиться мне - скоро и хохлы и москали - кинуться в обьятия друг-друга - это назыается - принуждение к миру.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 809
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
Отправлено: 10.04.25 - 21:22
Самое главное здесь: это цена Доллар! И никто не спрыгнет с него и без него, сколько бы не пыжились! Это законы капитализма и рынка, который как писали еще К.Маркс и В.Ленин, загнивающий, но на дворе 21 век, а он до сих пор не сгнил! Думаю, США, во главе с Трампом, хватит ума привести в чувство чересчур самонадеянных представителей гос-в! Тут надо не только готовится, тут надо быть начеку, чтобы не навредить населению! Сейчас растет инфляция, нежелание населения, особенно бизнеса, не платить налоги с доходов, падение доходов от продажи нефти, урана, неумение вести рыночную экономику в условиях импортозависимости, поскольку сами производить толком ничего не хотят, надеясь на инвестиции других стран! Многие надеялись на бюджетные средства, которых явно не хватает! Для того, чтобы навести порядок с применением Закона, нужно беспощадно биться с коррупционными проявлениями во всех сферах, то есть за украденный 1 миллион тенге взыскивать с виновного 1 миллиард тенге с отбытием наказания пожизненно или вернуть смертную казнь как в Беларуси! Не выдавать субсидии никому, не проверив все зерносеющие, животноводческие и другие хоз-ва, в том числе и Крестьянские, без инвентаризации всего имущества, денежных средств как в стране, так и за рубежом! Обязать тех, кто богаче живет и имеет валюту, покупать в банках, обменных пунктах 1 доллар за 1500 тенге, а продавать доллар государственному банку за 150-200 тенге! То есть экспроприация у экспроприаторов! Поэтому наверно намереваются убрать вывески с ценами на иностранную валюту! Это сделать легко, сейчас все сдают и будут сдавать декларации, покупают доллары, евро через банки, обменные пункты, а тех кто умышленно уклоняется от сдачи декларации, привлекать к строгой ответственности, проводя при этом, у них инвентаризацию всего имущества! Страна может оказаться в экономическом кризисе! Так было при СССР, который находился под санкциями и в изоляции, и который в конце концов предатели развалили! Теперь капитализм свое не упустит, сталкивая лбами сильные гос-ва со слабыми!
[Исправлено: абике, 10.04.2025 - 22:33]
[Исправлено: абике, 10.04.2025 - 22:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27322
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
Отправлено: 10.04.25 - 21:34
Цитата:
Ну как сказать. Вот реальная картинка с реального детского канала, я сам делал скриншот лично.
абике:
загнивающий, но на дворе 21 век, а он до сих пор не сгнил!
загнивающий, но на дворе 21 век, а он до сих пор не сгнил!
Ну как сказать. Вот реальная картинка с реального детского канала, я сам делал скриншот лично.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7514
Re: “Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ -...
Отправлено: 10.04.25 - 21:45
Я не верю что в бюджете страны не хватает денег,есть много методов наполнения и сохранения,а главное имея печатный станок и плакаться что не хватает, как-то нелогично. В конце концов за тридцать пять лет суверенитета ни разу руководство страны не объявляла себя банкротом с последующими выводами
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 106, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 106
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать