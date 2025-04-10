Бесколесные нарушители - Рейд по соблюдению пешеходами правил перехода дороги провела полиция в Костанае
Отправлено: 10.04.25 - 15:13
Мужчина пересек улицу Карбышева в неположенном месте. На улице Воинов-Интернационалистов так же сократил путь несовершеннолетний подросток. Эти нарушения были выявлены всего за 40 минут рейда, который провели костанайские полицейские 9 апреля. Читать новость
Основные причины дорожно-транспортных происшествий - невнимательность водителей, теряющих бдительность за рулем.
То есть не отсутствие разметки, неработающие (либо некорректно работающие) светофоры, глубоченные люки, колея, ямы на дорогах, фонари, которые света не дают совсем - а именно невнимательность. Браво, жолпол.
И еще - не надо ужимать полосы ради их "расширения" - на абая (от абильсай до беды) абсолютно не выдерживается боковой интервал. Достаточно маленькой ямки, люка - ДТП практически не избежать. Расстояния жду полосами критически малы. Но у нас в приоритете перебегающие пешеходы
vofkakst: То есть не отсутствие разметки, неработающие (либо некорректно работающие) светофоры, глубоченные люки, колея, ямы на дорогах, фонари, которые света не дают совсем - а именно невнимательность
Строго говоря, да! Именно невнимательность. В пдд есть такой текст: Цитата:
Водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия,
И такой: Цитата:
5) не затруднять дорожное движение или не создавать угрозы его безопасности выбрасыванием, разгрузкой или оставлением на дороге предметов или материалов, мешающих движению, воздерживаться от любых действий, которые могут создавать помехи для дорожного движения, представлять опасность для людей или причинять ущерб имуществу;
Цитата:
) действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми, не создавать препятствий и опасности для дорожного движения;
adilet.zan.kz Которые в совокупности говорят о том что если вне зависимости от дорожных условий, будь то отсутствие разметки, не работающие светофоры и плохое освещение ответственность за безопасное движение тс лежит на водителе. А если его действия привели к дтп то это означает что он не учел или не принял во внимание все обстоятельства в которых ему нужно управлять тс. Проще говоря - был невнимательным.
Буквоедство - это, конечно, хорошо. Но помимо юридической составляющей, нужно руководствоваться ещё и здравым смыслом. Вы видели, в каком состоянии дороги в городе? Разметки нет, а штрафы за ее "нарушение" есть. Парадокс? Как часто мы видим светофоры, горящие к примеру всеми тремя цветами сразу? Увы, в наших широтах это явление совершенно не редкое. Но штраф за "красный" никто не отменял. Люки настолько глубокие, что их приходится объезжать, причём зачастую с выездом на соседнюю полосу. Но дорожникам и жолполу дела до этого нет. Штрафы и нарушения. А на дорогу - очередного криворукого подрядчика возьмем, который опять хз что натворит, а на следующий год мы снова на ремонт миллионы вложим.
Полиция-это лишь исполнитель указаний своего руководства, а аким города и аким области это распорядители бюджетных средств, утвержденных городским или областным маслихатом! Поэтому к ним должны быть у населения этого города претензии насчет дорожного полотна, знаков, светофоров, а не к полицейским! Давно уже пора понять!
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